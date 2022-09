Os signos mais beneficiados pela entrada do Sol em Libra 2022

Em 22 de setembro de 2022, o Sol entrará em Libra, marcando uma etapa de aumento de segurança, transformações e clarezas para alguns signos do zodíaco.

Veja aqueles que mais serão beneficiados por esta energia:

Gêmeos

Existe uma confiança extra e coragem para se destacar durante este ciclo. É importante deixar sua personalidade fluir, mas também ter cuidado para não se expor da forma que não deseja. É provável que os lugares que você ocupa fiquem ainda mais claros e as conclusões devem ser levadas de forma pacífica, pois assim contribuem para o seu crescimento. Alguns relacionamentos tendem a sofrer mudanças e deve-se chegar ao motivo verdadeiro ao invés de fugir dele. É hora de diversão, mas também de criar lugares seguros de verdade em sua trajetória.

Libra

A intuição e a reflexão podem tomar conta agora, levantando muitas questões e o fazendo revisitar diversos aspectos da sua vida. Lembre-se que é preciso olhar para como tem gastado seu tempo e energia sem julgamentos, mas com motivação para tornar isso ainda mais engrandecedor. As energias o preparam para agir e ter clareza, por isso aproveite. É claro que o destaque e diversão estão na lista, assim como novas portas se abrindo para o romance, mas saiba equilibrar sua vida para seguir com tudo isso da maneira que deve ser; leve e sábia.

Aquário

Oportunidades podem chegar das mais diversas formas e você terá energia para agarrá-las. Apenas lembre-se que alguns sonhos não chegam prontos e precisam ser planejados e colocados em prática com esforço, por isso se prepare também financeiramente e não desperdice. Inibições caem por terra e ao se soltar, as portas do destaque e do romance também podem ser abertas com mais segurança. Diálogos podem mudar bastante a dinâmica de algumas relações e isso trará clareza. Mantenha-se segurando o timão e encare esta nova jornada!

