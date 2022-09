Os signos mais afetados pela entrada do Sol em Libra 2022

Em 22 de setembro de 2022 o Sol entrará em Libra, marcando o início de uma fase repleta que pode auxiliar na cura, mas também trará mudanças intensas para muitos signos do zodíaco.

Confira os signos que mais sentirão esta energia transformadora:

Áries

Momento de muita reflexão sobre o que realmente importa e como você tem gastado seu tempo. Tudo parece ganhar mais movimento para que novos equilíbrios sejam encontrados; é difícil olhar as situações complexas de frente e isso pede muita cautela, paciência e maturidade da sua parte. Pode parecer complexo, mas é preciso colocar o coração e o lar em ordem durante esta etapa, fazendo descobertas e enfrentando a realidade, pois este é o caminho que contribuirá para a sua evolução, principalmente quando se tata das suas parcerias ou relacionamentos.

Câncer

É momento de expansão e de assumir novos riscos, mas isso o deixará ainda mais sensível e apreensivo com os resultados. Muitas vezes, não é fácil para você sair do seu casulo e enfrentar o mundo, mas a coragem para se manter aberto e aprender é sua melhor opção agora. A comunicação e a disposição para colocar novamente a vida nos trilhos o ajudará a encontrar depois os momentos de diversão e tranquilidade. Por enquanto, foque em construir dinâmicas reforçadas e duradouras para o que é importante. A cura também pode se manifestar.

Confira mais: Os signos que precisam ter cuidado com viagens

Capricórnio

A energia aumenta, mas também pode trazer tensões e esgotamentos quando não se sabe quais focos são os mais necessários. Lembre-se que o trabalho e os projetos podem se desenvolver agora de forma muito mais aberta e efetiva. Aceite as mudanças dos últimos tempos e comece a planejar seu sucesso depois de resolver os problemas mais práticos. Na vida pessoal e romântica, é hora de compreender as dificuldades a fundo e iniciar a cura que transformará positivamente as situações; não tema!

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!