Uma multidão brilhante de estrelas no aglomerado globular Terzan 4 preenche esta imagem do Telescópio Espacial Hubble da NASA/ESA. Aglomerados globulares são coleções de estrelas unidas por sua atração gravitacional mútua e podem conter milhões de estrelas individuais.

Como detalhado pela NASA, como esta imagem mostra, o coração de um aglomerado globular como Terzan 4 é um campo de estrelas densamente compactado e lotado – o que contribui para imagens espetaculares.

O lançamento do Hubble em 1990 revolucionou o estudo de aglomerados globulares. As estrelas individuais nestas densas multidões são quase impossíveis de distinguir umas das outras com telescópios terrestres. No entanto, os telescópios espaciais podem separá-los.

Os astrônomos aproveitaram a visão cristalina do Hubble para estudar as estrelas que compõem os aglomerados globulares, descobrindo como esses sistemas mudam ao longo do tempo.

O ‘registro espetacular’ captado pelo Telescópio Hubble da NASA no espaço

Como detalhado pela NASA, esta imagem em particular veio de observações do Hubble projetadas para entender melhor a forma, densidade, idade e estrutura de aglomerados globulares próximos ao centro da Via Láctea.

Ao contrário dos aglomerados globulares em outras partes do céu, aqueles próximos ao centro da galáxia escaparam da observação detalhada por causa das nuvens de gás e poeira girando em torno do nosso núcleo galáctico.

Essas nuvens apagam a luz das estrelas e complicam as observações astronômicas em um processo que os astrônomos chamam de ‘extinção’.

Ainda de acordo com as informações, os astrônomos aproveitaram a sensibilidade de dois instrumentos do Hubble – a Advanced Camera for Surveys e a Wide Field Camera 3 – para superar o impacto da extinção em Terzan 4.

Ao combinar imagens do Hubble com processamento de dados sofisticado, os astrônomos foram capazes de determinar as idades de aglomerados globulares galácticos dentro de um bilhão de anos – uma medida relativamente precisa em termos astronômicos. Confira:

Texto com informações da Agência Espacial Americana