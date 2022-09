Ignis Cup e Wild Circuit: Game Changers fortalecem o cenário feminino nos games

Os jogadores de League of Legends e League of Legends: Wild Rift já podem comemorar mais uma conquista. A Riot Games anunciou nesta terça-feira, 20 de setembro, as datas de início de dois campeonatos completamente voltados ao público feminino.

A partir de outubro a comunidade dos jogos pode se preparar para grandes emoções com a Ignis Cup, de League of Legends, e o Wild Circuit: Game Changers, de League of Legends: Wild Rift. As duas competições têm como foco o fortalecimento do cenário feminino profissional nos games e contam com uma premiação de R$110 mil (cada).

Para participar das competições as equipes interessadas precisarão conquistar uma vaga jogando duas classificatórias abertas. A partir delas os oito melhores times de cada modalidade serão classificados para os playoffs e continuarão sua jornada em busca da grande final, que será realizada de forma presencial nos estúdios da Riot Games, com direito a presença da torcida na Arena!

O Twitter foi à loucura com o anúncio!

Com o anúncio dos novos campeonatos, a comunidade de jogadores de League of Legends e League of Legends: Wild Rift foi à loucura no Twitter.

Em pouco tempo diversas jogadoras passaram a se organizar para participar das competições e contaram com o apoio de casters e personalidades do cenário que se colocaram à disposição para auxiliar as jogadoras a encontrar um time.

Confira alguns tweets que mostram a repercussão do anúncio:

[LoL] A primeira chama do cenário feminino foi acesa 🔥



E a Goddess Cup by @oBoticario é onde sua equipe pode se classificar para disputar a etapa presencial da Ignis Cup nos estúdios da Riot 🤩



Serão duas qualificatórias com R$ 15 mil em premiação + Pontos de Circuito! pic.twitter.com/JpY0f5TQ0h — Gamers Club LoL (@GamersClubLoL) September 20, 2022

💥Jogadores, coachs, que estão buscando time/times que estão procurando jogadores,coachs, pra Ignis Cup:💥



Me marquem em seus posts/mandem seus posts nessa publicação para eu lançar o RT 💟 quero poder fazer vocês encontrarem os seus objetivos pro campeonato!!! — taLLLbsssssss #Worlds2022 #goLOUD 💚 (@_tabssx) September 21, 2022

Impossível não se emocionar com os anúncios do Wild Circuit Brasil Game Changers e a Ignis Cup 🥹



Obrigada às mulheres que chegaram lá e que abriram o caminho e o obrigada para as que, assim como eu, ficaram de pé lutando pelo sonho mesmo quando existiu a vontade de desistir 😭 — Anyazita #IgnisCup 🔥 #WildCircuitBrasil (@Anyazita_) September 20, 2022

Cara, eu tô desde 2016 lutando pra mulheres serem inseridas em um cenario principal, e hoje em 2022 conseguimos! Esse Wild Circuit Game Changers é uma conquista de todas nós mulheres. A luta e o caminho são dificeis, mas no final é recompensador demais, pqp! — Ravena Dutra (@RavenaDutra_) September 19, 2022

Classificatórias

Para as jogadoras que desejam participar da Ignis Cup, as classificatórias serão realizadas em parceria com a Gamers Club, que também será responsável por realizar uma das etapas qualificatórias para o Wild Circuit: Game Changers.

Já as equipes que pretendem tentar uma vaga para o WC Game Changers , a segunda qualificatória será realizada por meio do Ravenão, um campeonato completamente voltado para o público feminino e que foi desenvolvido e organizado pela caster Ravena Dutra.

Transmissões

Assim como as classificatórias, as transmissões das fases de classificação para a Ignis Cup serão realizadas por meio do canal oficial da Gamers Club na Twitch, enquanto os playoffs e a grande final serão transmitidos diretamente pelo canal oficial do CBLOL na Twitch e no Youtube.

Já no caso do Wild Circuit: Game Changers, as transmissões da primeira qualificatória acontecerão no canal da Gamers Club, enquanto as transmissões do Ravenão serão feitas diretamente pelo canal da Ravena na Twitch.

