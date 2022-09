Funcionárias de prisão são denunciadas por ‘relacionamento impróprio’ com o mesmo detento Imagem: reprodução The Sun/WNS.

Duas mulheres estão sendo acusadas de manter relações com um detento enquanto trabalhavam na prisão. Segundo o The Mirror, Elyse Hibbs, enfermeira de 25 anos, admitiu que se envolveu em um “relacionamento inadequado” com um preso. Ruth Shmylo, oficial de custódia também de 25 anos, está sendo acusada de ter um caso com o mesmo detento. Elas estão respondendo por ‘relacionamentos impróprios’ e má conduta profissional em um cargo público. O preso se encontra na Prision Parc de categoria B em Bridgend, País de Gales.

Segundo o The Sun, Ruth Shmylo se relacionou com o homem, que não teve o nome divulgado, entre dezembro de 2020 e abril de 2021. Já Elyse Hibbs manteve um caso com o detento entre maio e julho.

A enfermeira Elyse já foi acusada de má conduta em outras duas prisões que trabalhou, a HMP Parc Prision, com capacidade para 1.652 pessoas, e a HMP Manchester, também chamada de Strangeways. A acusação contra ela diz: “Ao agir como funcionário público, ou seja, enfermeira da prisão, deliberadamente e sem desculpa ou justificativa razoável, se comportou mal de uma maneira que equivalia a um abuso da confiança do público no titular do cargo ao se envolver em um relacionamento inadequado com um prisioneiro.”

Hibbs, que é de Manchester, se declarou culpada na terça-feira, (20 de setembro), mas ainda não foi condenada pelo caso. Ela deve retornar ao tribunal para uma nova audiência no próximo mês. Já a oficial de custódia Shmylo que também trabalhava na Parc Prision “ainda não estava pronta para prosseguir” com o caso, e também deve retornar ao tribunal.

