Fique com ‘cheiro de rica’ com esses 5 body splashes chiques Imagem: Pexels

Body splash, também conhecidos como spray corporal, são fragrâncias utilizadas para perfumar o corpo, porém apresentam composição mais suave, o que as tornam mais leves e com menos tempo de fixação, possuem o preço inferior em relação aos perfumes tradicionais.

Contudo, dentro dos diversos body splashes disponíveis no mercado, também existem aqueles mais chiques e com bom desempenho, que podem deixar qualquer mulher com o aroma da riqueza. Confira 5 deles a seguir, indicados pela ‘Suh’, do canal Perfumando-se.

Eu Glam Night - Jequiti

Conforme seu nome, Eu Glam Night remete à noite, por isso, seu uso deve ser nesse horário do dia, devido ao aroma adocicado e intenso.

Em sua composição leva notas de Âmbar, Almíscar e Amadeiradas e algumas notas adocicadas, como creme e chocolate.

Elysée Succès Spray - O Boticário

A versão spray de Elysée Succès se assemelha muito ao perfume, porém de forma mais suave, ideal para quem não gosta de sentir um aroma ‘pesado’ no corpo. De acordo com a apresentadora do canal, fixa de quatro até seis horas. Seu aroma é amadeirado, por isso é aconselhável conhecer a fragrância antes de comprá-la, pois pode não agradar todos os públicos.

As notas de topo são Ameixa, Cassis, Ládano e Bergamota. As notas de coração são Rosa Negra, Rosa de Maio, Peônia, Frésia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Agarwood (Oud), Baunilha, Patchouli ou Oriza, Cedro, Musgo e Almíscar.

Party at Ibiza - Mahogany

Em virtude do seu aroma intenso, Party at Ibiza lembra até mesmo um perfume, ao invés de um body splash, que costuma ser mais suave. Traz um desempenho muito bom, abrindo com uma sensação mais fresca e indo pelo caminho do importado Good Girl, amadeirado e adocicado.

As notas de topo são Folhas Verdes, Mandarina e Frutas Vermelhas. As notas de coração são Notas Florais, Jasmim, Jacarandá e Ylang Ylang e as notas de fundo são Almíscar, Cedro, Bálsamo do Peru, Baunilha e Notas Amadeiradas.

Nativa SPA Quinoa - O Boticário

Para quem já usa essa fragrância há algum tempo, é hora de adquirir mais para o estoque. Já aquelas que não usam e querem conhecer, talvez seja a última oportunidade, pois Nativa SPA Quinoa possivelmente será descontinuado.

As notas de topo são Baunilha, Âmbar, Sândalo, Almíscar, Mirra, Fava Tonka e Patchouli ou Oriza. As notas de coração são Noz-moscada, Magnólia e Lilás e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar, Caramelo, Sândalo Branco e Almíscar.

Ameixa Flor de Baunilha - Natura

A nota de topo é Ameixa. As notas de coração são Flor de Baunilha e Flores Brancas e a nota de fundo são Notas Amadeiradas. Aproveite porque esse body splash costuma sair de linha com frequência.

