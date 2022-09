Confira os 18 jogadores brasileiros que estão no álbum da Copa

A seleção brasileira que irá disputar a Copa do Mundo de 2022 no Catar ainda não foi confirmada, mas os torcedores podem observar uma prévia de qual vai ser a possível escalação do técnico Tite.

Não, a prévia não tem a ver com os amistosos da seleção na próxima sexta, 23 de setembro, contra Gana, e no dia 27, terça, contra a Tunísia, e sim com o álbum da Copa.

Lançado no dia 19 de agosto, o álbum oficial da Copa do Mundo de 2022 é de responsabilidade da Panini, que ‘convocou’ os jogadores que estarão na competição. Ao todo, são 670 cromos, sendo 50 especiais e 80 raros.

O técnico da seleção brasileira tem a responsabilidade de convocar 26 nomes para participar da busca pelo Hexa, contudo, o álbum da fabricante possui espaço para apenas 18 jogadores. Veja a seguir quem foram os escolhidos para compor o álbum:

Goleiros : Alisson e Ederson;

: Alisson e Ederson; Laterais : Danilo e Alex Sandro;

: Danilo e Alex Sandro; Zagueiros : Militão, Marquinhos e Thiago Silva;

: Militão, Marquinhos e Thiago Silva; Meio-campistas: Fred, Paquetá, Fabinho, Casemiro e Philippe Coutinho;

Fred, Paquetá, Fabinho, Casemiro e Philippe Coutinho; Atacantes: Vinicius Jr., Richarlison, Gabriel Jesus, Antony, Neymar e Raphinha.

Segundo o Correio Braziliense, o álbum acertou 53,8% da escalação comparada ao time que vai disputar os dois amistosos antes da viagem para o Catar. As diferenças foram em 10 jogadores: Weverton, Alex Telles, Bremer ,Roger Ibañez, Bruno Guimarães, Everton Ribeiro, Firmino, Matheus Cunha, Rodrygo e Pedro. Todos eles foram chamados pelo Tite, mas não estão no álbum. Porém, vale lembrar que a escalação oficial ainda não foi revelada.

Previsão de 2018 foi quase certeira

De acordo com a UOL, a previsão da Panini para a seleção brasileira da Copa do Mundo de 2018 foi muito parecida com o time final, errando apenas os jogadores Daniel Alves e Giuliano, que estavam no álbum, mas não foram para a Copa realizada na Rússia.

De acordo com a editora, os jogadores que forem convocados mas não constarem no álbum vão ganhar novas figurinhas em um encarte extra.

