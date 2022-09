Como seriam John Lennon, Freddie Mercury e Elvis se ainda estivessem vivos? Inteligência Artificial responde essa pergunta

John Lennon Artista usa inteligência artificial para reconstruir o rosto de ícones pop do século XX

Você já se perguntou como seriam John Lennon, Freddie Mercury, Kurt Cobain, Elvis Presley ou Janis Joplin se estivessem vivos hoje? Um fotógrafo usou um programa de Inteligência Artificial para tornar possível vislumbrar esses ícones da cultura do século XX se eles tivessem envelhecido como a maioria das pessoas.

O fotógrafo Alper Yesilta compartilhava dessa mesma curiosidade e resolveu usar a Inteligência Artificial (IA) para desenvolver uma coleção de retratos de ícones do rock e da cultura pop já mortos na série que ele nomeou “Como se nada tivesse acontecido”.

“Com o desenvolvimento da tecnologia de IA, fiquei empolgado por um tempo, pensando que ‘qualquer coisa imaginável pode ser mostrada na realidade”, disse Yesilta.

Dessa forma, é possível atualmente encontrar em sua galeria imagens de cantores e artistas como Kurt Cobain, John Lennon, Freddie Mercury, Janis Joplin, Heath Ledger, Michael Jackson, Elvis Presley e Bruce Lee entre outros.

Para recriar os retratos, Yesilta disse que a parte mais difícil do processo foi fazer a imagem parecer real, como se tivesse sido feita por um fotógrafo, e não uma imagem computadorizada. Para criar as imagens, ele usou softwares de aprimoramento de imagens como AI Remini e programas de edição de imagens, como o Adobe Lightroom e VSCO.

“Quando comecei a brincar com a tecnologia, vi o que ela poderia fazer e pensei no que me faria mais feliz. Eu queria ver algumas das pessoas que eu sentia falta na minha frente novamente e foi assim que esse projeto surgiu”, disse.

A mistura certa de cores e o equilíbrio dos retratos criaram imagens de uma realidade desconcertante, como se realmente fosse trabalho de um fotógrafo usando uma boa e velha câmera digital (Com FayerWayre).

Confira o resultado abaixo:

Kurt Cobain |

Freddie Mercury |

Elvis Presley |

Jimmi Hendrix |