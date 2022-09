Cabelo caindo? Veja os sinais que indicam que você sofre de falta de vitaminas

Manter uma dieta balanceada, atividades físicas e noites de sono regulares pode auxiliar na saúde do corpo em geral. Caso algum desses itens não seja cumprido, é possível que o corpo sinta falta de vitaminas essenciais.

Para mostrar que tem algo de errado, o corpo apresenta sinais que podem indicar sobre a deficiência dessas substâncias. Veja os principais a seguir:

Cabelos e unhas fracos

A vitamina B7 é responsável por transformar alimentos em energia para o corpo. Caso haja a falta da biotina, os cabelos e as unhas começam a enfraquecer, o que evidência a deficiência. Outros sinais são fadiga crônica, dores musculares, cãibras e formigamento nas mãos e pés.

Feridas na boca

Feridas no canto da boca podem ser em virtude da deficiência de ferro e de diferentes vitaminas do complexo B.

Gengiva sangrando

A vitamina C atua na defesa do organismo. Ela é um antioxidante que ajuda na cicatrização de feridas, e a falta dessa vitamina pode levar ao sangramento das gengivas e, em casos mais graves, à perda dos dentes. Além disso, pode causar fadiga muscular, fraqueza nos ossos, letargia e sistema imunológico suprimido.

Caspa e manchas secas na pele

Se existe alteração na produção de gorduras na pele, é possível identificar sinais ligados à dermatite seborreica, que causa coceira, irritação e descamação em regiões como couro cabeludo, rosto, tórax, axilas e virilhas. Se existem esses sintomas é porque o corpo precisa de zinco, niacina, riboflavina (vitamina B2) e piridoxina (vitamina B6).

Queda de cabelo

Além do enfraquecimento de cabelos e unhas, a falta de biotina (vitamina B7), niacina (vitamina B3), zinco, ferro e ácido linoleico causa a queda dos fios.

Bolhas vermelhas ou brancas na pele

Caso exista a deficiência de vitamina A e C, as pessoas podem sofrer de uma condição chamada de queratose pilar, que produz manchas secas e inchaços brancos ou vermelhos. Esses sinais são as células mortas que obstruem os folículos da pele e podem ser observados nos antebraços, coxas, bochechas e nádegas.

Síndrome das pernas inquietas

A condição afeta os nervos, o que causa a sensação de descontrole nas pernas. Caso exista problemas para dormir devido à inquietação, é um sinal relacionado à deficiência de ferro.

