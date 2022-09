Bebida de cenoura com abacaxi para emagrecer? Esta receita vai acelerar seu metabolismo

A busca por uma rotina saudável pode soar cansativa para algumas pessoas, justamente pela correria do dia a dia não ser compatível com o tempo necessário para se cuidar. Contudo, não é necessário se desdobrar para manter uma alimentação benéfica à sua saúde – além de queimar algumas calorias.

Pensando nisto, trouxemos uma bebidinha rápida e fácil extraída do portal Nueva Mujer (originalmente do Taste and Tell). Com a combinação de cenoura, abacaxi e outros ingredientes acessíveis, prepare-se para se deliciar sem culpa.

Dentre seus ingredientes, o leite e o iogurte grego conferem-lhe uma dose de proteína e cálcio, enquanto as sementes de chia são uma excelente forma de aumentar as fibras e misturar facilmente os ácidos gordos ómega-3.

Bebida de cenoura e abacaxi para perder peso

Ingredientes:

Dois quartos de xícara de suco de cenoura;

Uma xícara e meia de abacaxi congelado;

Uma xícara e meia de manga congelada;

Um kiwi descascado e fatiado;

Uma xícara de leite;

Uma xícara de iogurte grego;

Sementes de chia.

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes no liquidificador.

Consuma frio e em copo alto.

Benefícios da cenoura

As cenouras são uma excelente fonte de vitamina A na forma de beta-caroteno. Contém várias vitaminas do complexo B, bem como vitamina K e potássio. É uma ótima fonte de muitos compostos vegetais, especialmente carotenóides como beta-caroteno e luteína.

Seu consumo está associado a um menor risco de câncer e doenças cardíacas, bem como a uma melhor saúde ocular.

Alerta

A bebida em questão não emagrece por si só, contudo auxilia no processo de emagrecimento.

O conteúdo deste artigo é apenas informativo. Não se trata de incentivar ou orientar hábitos de consumo, fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área da saúde imediatamente.

