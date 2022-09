Aqui está a misturinha caseira com vinagre para remover gordura queimada das panelas Foto ilustrativa - Freepik - @goodmood_studio

Está com uma panela com gordura queimada e buscando uma alternativa que ajude a aliviar ou até mesmo acabar com esse problema? Então, já pode garantir seu papel e caneta para aprender uma dica de misturinha caseira super positiva para estes casos.

Com apenas 3 itens, esta recomendação é super fácil de preparar e aplicar para garantir itens mais limpos. Já separou papel e caneta para anotar os detalhes?

Misturinha para panela com gordura queimada

Você precisará de:

2 litros de água;

2 colheres (sopa) de bicarbonato de sódio;

Vinagre branco.

Aproveite a oportunidade e confira também:

Como executar sua misturinha:

Para começar, coloque todos os ingredientes na panela;

Se for um utensílio pequeno, você pode reduzir a quantidade de água;

Feito isso, coloque a panela no fogo e deixe até ferver ou cerca de 20 minutos;

Então, desligue. Tome cuidado para não se queimar;

Elimine a água que sobrou e finalize com o processo normal de limpeza com o detergente.

Fique ligado e se proteja!

Por se tratar de uma mescla de vários itens, é sempre recomendado que utilize luvas e, se possível, máscara de proteção.

Lembre-se que em caso de reações ou qualquer sintoma, você deve buscar imediatamente um hospital.

Recorde-se por fim que o resultado pode variar de acordo com o cenário encontrado.

Com informações do Diário SP.

