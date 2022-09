5 perfumes femininos importados mais vendidos no Brasil Imagem: Pexels

Você é fã de perfumes importados e deseja adicionar algum a sua coleção? Então confira a seguir os 5 perfumes femininos importados mais vendidos no Brasil atualmente, de acordo com o Buscapé.

1. La Vie Est Belle - Lancôme

Liderando as vendas de femininos importados no Brasil, Lancôme aparece com La Vie Est Belle, lançado em 2012. A fragrância possui alta fixação e projeção, com o uso noturno sendo o mais indicado. Não é uma fragrância barata, porém seu preço se assemelha aos de perfumes nacionais de alto padrão.

As notas de topo são Groselha Preta e Pera. As notas de coração são Íris, Jasmim e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Pralinê, Baunilha, Patchouli ou Oriza e Fava Tonka.

2. Libre - Yves Saint Laurent

Lançado em 2019, Libre tem a proposta de ser utilizado em ocasiões especiais e noturnas. Possui uma abertura floral, que se dissipa em meios às outras notas de especiarias.

As notas de topo são Lavanda, Mandarina, Groselha Preta e Petitgrain. As notas de coração são Lavanda, Flor de Laranjeira e Jasmim e as notas de fundo são Baunilha de Madagascar, Almíscar, Cedro e Âmbar Cinzento.

3. Scandal A Paris - Jean Paul Gaultier

Também de 2019, esse é um perfume de composição mais simples, porém de qualidade. Além do seu aroma, possui um frasco diferenciado, o que chama a atenção de colecionadores.

A nota de topo é Pera. A nota de coração é Jasmim e a nota de fundo é Mel.

4. Idôle - Lancôme

Mais um perfume da marca Lancôme que está entre os top 5 mais vendidos em solo nacional. É uma fragrância fresca e versátil, podendo ser utilizada tanto de dia quanto de noite. Sua fixação e projeção é alta, podendo ficar o dia inteiro na pele.

As notas de topo são Pera e Bergamota. As notas de coração são Rosa Turca, Rosa Centifolia e Jasmim Indiano e as notas de fundo são Almíscar Branco e Baunilha.

5. Light Blue - Dolce & Gabbana

Outro ‘queridinho’ entre as mulheres é Light Blue, de Dolce & Gabbana, de 2001. Possui um aroma floral frutado, com o uso perfeito para o dia-a-dia ensolarado. Possui uma fixação média.

As notas de topo são Limão Siciliano, Maçã, Cedro e Câmpanula. As notas de coração são Bambú, Jasmim e Rosa Branca e as notas de fundo são Cedro, Almíscar e Âmbar.

