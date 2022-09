Vídeo: astronauta chinesa compartilha passo a passo para lavar o cabelo no espaço

A higiene íntima dos astronautas no espaço é sempre um assunto que levanta a curiosidade da maioria das pessoas, afinal, a falta de gravidade pode ser uma pedra no sapato para a maioria das atividades que fazemos normalmente em nossas casas.

Pensando nisso, a astronauta chinesa Wang Yaping, que faz parte da tripulação da missão Shenzhou-13, gravou diretamente da Estação Espacial Tiangong um vídeo sobre como uma mulher lava os cabelos no espaço.

O vídeo com o passo a passo da lavagem viralizou nas redes sociais. Na primeira imagem, Wang conta que não é fácil lavar o cabelo em uma estação espacial em órbita.

No vídeo, a falta de gravidade faz seu cabelo ficar espichado para cima, o que acaba facilitando a aplicação de shampoo. O produto tem que sem aplicado diretamente no couro cabeludo e tem uma consistência mais gosmenta para não sair voando. Ela rapidamente esfrega-o no couro cabeludo com os dedos. A próxima etapa é enxaguar com água, e o mesmo processo deve ser feito, colocando pouquíssima água para diluir o shampoo e usando uma luva de tecido para espalhar na cabeça e retirar o excesso de água e shampoo. O vídeo mostra como pequenas bolhas de água teimam sem ficar flutuando, apesar do cuidado da astronauta.

Por fim, ela coloca uma touca de toalha cobrindo todo o cabelo para retirar toda a água de seu couro cabeludo. Essa touca é amarrada por tiras em cima da cabeça, em uma espécie de coque.

Pelas imagens é possível ver que não se trata exatamente de um banheiro o local onde ela higieniza os cabelos, mostrando a falta de privacidade que enfrentam no dia-a-dia na Estação Espacial, e todo o processo é feito sem retirar o macacão de trabalho que os astronautas usam o tempo todo em órbita. (Com FayerWayer)