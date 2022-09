Top 4 MELHORES BODY SPLASHS do momento

Body Splash ou spray corporal é um tipo de perfume aerosol destinado a utilizar no corpo inteiro. Essas fragrâncias costumam possuir o mesmo aroma de perfumes da marca, porém com uma potência mais leve e fixando por menos tempo no corpo, o que faz com que seja uma opção mais barata. A youtuber Juliara Ferreira criou uma lista com os body splashs mais cobiçados do comento. Confira a seguir.

VF - We Pink

O body splash baseado na fragrância da influencer Virginia Fonseca possui um aroma parecido com o importado L’Interdit, da marca Givenchy. O aroma da fragrância nacional traz notas de frutas amarelas e jasmim, com um fundo mais adocicado em virtude do âmbar, finalizando com a nota de patchouli. Possui uma boa fixação e projeção de cinco horas.

Instance Cereja & Amêndoas - Eudora

Lançada em 2022, a fragrância é um floral frutado. De acordo com Juliara, o aroma lembra bala de cereja, com uma saída mais azeda e que vai encorpando ao longo do tempo e ficando mais doce. Fixa em média quatro horas.

As notas de topo são Cereja em Calda, Cereja, Maçã Vermelha e Ameixa. As notas de coração são Peônia, Gardênia e Lótus e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo, Almíscar e Cashmeran.

Cuide-se Bem Rosa e Algodão - O Boticário

Em uma composição simples, que leva apenas Rosa e Flor de Algodão, Cuide-se Bem promete trazer conforto para quem usa, com o algodão em destaque. Possui alta concentração, projetando e fixando bem na pele, em torno de sete horas.

Ekos Frescor de Castanha - Natura

De acordo com a especialista, Frescor de Castanha imprime toda a ‘brasilidade’ da marca. Seu aroma abre de forma fresca e de sensação de banho tomado parte para uma base adocicada e cremosa. Fixa em torno de cinco horas.

As notas de topo são Lavanda, Laranja, Limão, Bergamota, Mandarina e Notas Verdes. As notas de coração são Jasmim, Lírio-do-Vale e Ylang Ylang e as notas de fundo são Almíscar, Musgo de Carvalho, Castanha-do-Pará, Sândalo e Cedro.

