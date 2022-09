Suco caseiro com gengibre para reduzir a pressão arterial de maneira natural Foto ilustrativa - Freepik - @jrslompo

Quando falamos sobre hipertensão, também conhecida como pressão arterial ou pressão alta, além do acompanhamento médico regular frequente, que geralmente é somado ao uso de medicamento indicado pelo profissional, existem alternativas caseiras que podem beneficiar a sua saúde. Estamos falando, por exemplo, da possibilidade de investir em um suco natural.

Se você quer conhecer um deles e aprender como prepará-lo, confira o texto até o final e os detalhes que deixaremos a seguir.

Suco com gengibre para hipertensão

Ingredientes:

1 copo de água;

1 colher (sopa) de gengibre;

3 limões;

Mel (a gosto);

1 dente de alho.

Aproveite a oportunidade e leia mais conteúdos de saúde:

Modo de preparo:

Para começar, você deve espremer o suco do limão e reservar;

Então, passe o gengibre e o alho por um triturador ou corte com uma faca;

Coloque o conteúdo anterior com a água e o suco no liquidificador e bata até que se forme uma mescla homogênea;

Caso queira, acrescente gelo em sua bebida;

Ao retirar, adoce com mel;

Tome seu suco imediatamente.

Fique ligado!

Como indicado no começo do texto, a pressão alta é algo que demanda o acompanhamento médico regular. Visto isso, ressaltamos que o conteúdo tem a proposta apenas informativa e NÃO tem o objetivo de fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas frequentes ao médico.

Fique atento e proteja a sua saúde!

Com Mundo Boa Forma.

+ Gostou da sugestão do dia? Então, não deixe de ler: