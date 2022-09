Relacionamento: Quer voltar com o ex? 3 atitudes que ele deve demonstrar primeiro (Reprodução/Lionsgate Films)

É comum existir a associação negativa em relação ao ex-companheiro, porém nem sempre se trata de um término conturbado. Além disso, existem casos em que parceiros antigos acabam construindo uma relação saudável no pós-término.

Tendo isso em vista, é comum que muitos casais terminem seus compromissos por alguma razão, mas ainda sentem falta da parceria do ex, causando a ‘necessidade’ de regressar.

É importante salientar que: se houve um término, foi ocasionado por alguma razão. Lembre-se do motivo pelo qual terminou e avalie se realmente valerá a pena dar uma segunda chance. Em casos de manipulação, abuso e controle, o ideal é cortar qualquer tipo de relação para sempre.

Extraído do portal Nueva Mujer, confira algumas dicas para reatar apenas debaixo destas três condições.

1 – Ele realmente mudou (em atitudes, não apenas em palavras)

Promessas por palavras é diferente de atitudes. Não basta seu ex dizer que mudou, ele deverá demonstrar isso.

“Ações são o que importa, não apenas palavras, quando se busca uma mudança real em outra pessoa.”

2 – Ele está disposto a solucionar problemas antigos

Se seu ex está disposto a encontrar um caminho para resolver as questões antigas, saiba que é um ponto positivo. Será ainda mais fácil caso tenha amadurecido com ele.

Se o parceiro antigo volta com melhores hábitos que mantêm o relacionamento amoroso, carinhoso e estável, considere o compromisso a longo prazo como meta.

3 – Ele está disposto a fazer dar certo

É importante que ambos tenham em mente que se trata de um novo relacionamento. Desta forma, é necessário identificar os hábitos antigos que atrapalharam a união para não se repetirem.

Não é um retorno saudável se…

Você usando seu parceiro como backup. Não adianta voltar com o ex atrás da justificativa de “não quero estar sozinho”. Você não gostaria da sensação de ser usado ou tratado como opção secundária, não é?

O motivo do rompimento impede você de confiar nele e faz você duvidar. Expor as pressões internas e externar funcionam melhor do que sempre trazer à tona as análises do porquê do fim da última relação.

É necessário que todas essas questões sejam revisitadas antes de tomar qualquer atitude para sua vida amorosa.