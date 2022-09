Receita rápida: pudim de tapioca para quem quer se deliciar com algo doce Foto ilustrativa - Freepik - @paulovilela

Com a rotina cada vez mais corrida, nada melhor do que apostar em uma receita rápida, não é mesmo? E se você está procurando uma recomendação que ajude a adoçar seu dia e que ao mesmo tempo seja prática, não pode deixar de conferir a dica do dia que trouxemos.

Com poucos ingredientes e itens que você possivelmente deve ter em casa ou que são encontrados nos mais variados comércios, a sobremesa do dia é um pudim de tapioca que te deixará lambendo os dedos e que é super rápido de fazer — retirando o tempo de descanso e assado.

Sem mais delongas, garanta já seu bloquinho de anotações para registrar as informações que deixaremos a seguir.

Pudim de tapioca

Ingredientes:

3 xícaras (chá) de açúcar;

1 vidro de leite de coco;

6 ovos (levemente batidos);

2 colheres (sopa) de manteiga;

500g de tapioca granulada;

4 xícaras de leite (quente);

1 xícara (chá) de coco ralado (fresco).

Modo de preparo:

Primeiro, você deverá deixar a sua tapioca de molho no leite por cerca de 2 horas;

Após esse período, mescle os demais ingredientes;

Faça sua calda de caramelo com 1 xícara de açúcar e distribua na forma que usará para assar seu pudim;

Agora, distribua a massa que preparou;

Então, leve ao forno pré-aquecido a 180 ºC para assar em banho-maria por cerca de 50 minutos ou até notar que ficou dourado;

Logo após, retire e deixe esfriar;

Agora, basta desenformar e levar à geladeira para gelar;

Aproveite seu pudim!

Com Cybercook.

