A, B, C ou D: qual das cordas da imagem que você acaba de ver na capa desta notícia parece mais longa? O que aparenta ser uma escolha simples, pode na verdade revelar detalhes de sua personalidade e de como geralmente conduz sua vida.

Para realizar o teste que trouxemos hoje, basta apenas que tome sua decisão o mais rápido possível e de maneira individual e sincera. Fique tranquilo e recorde-se que não há uma alternativa “certa”. Vamos lá fazer sua escolha?

Qual corda parece mais longa? Sua resposta trará à tona detalhes de sua personalidade

Corda A

Se a primeira corda foi a que mais chamou sua atenção e que acredita ser a mais longa, em linhas gerais representa as pessoas que são bastante criativas, mas ao mesmo tempo técnicas. Outra característica que a identifica, é que costuma ver as coisas e a realidade por uma perspectiva diferente dos demais.

Corda B

Se a corda B foi a sua escolha, em linhas gerais, representa aqueles que têm a mente em constante funcionamento, o que permite não apenas tomar decisões de maneira lógica, como também rápida e efetiva.

Corda C

Caso esta tenha sido a opção selecionada, saiba que evidencia as pessoas consideradas “professoras” na vida e que são capazes de influenciar e gerar consciência nos demais sobre determinados temas.

Corda D

Lidar com pressão é algo encarado de modo “tranquilo” pela pessoa que se identifica com a quarta opção. Além disso, é alguém com opiniões bem definidas e que custa sempre mudá-las.

