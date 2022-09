Preguiçosos: veja as raças de cães menos ativas

As raças caninas compartilham de temperamentos parecidos, mas as características de algumas delas acabam se destacando mais do que outras. Além da questão da altura, algumas são mais inteligentes, outras mais carinhosas, outras ainda mais preguiçosas, em que os cães trocam as horas correndo e brincando por uma boa sonequinha, como é o caso das raças a seguir.

Shar-pei

Essa é uma raça asiática com uma característica muito específica: toda a sua pele é enrugada. São ótimos cães para viver em família, porém muito preguiçosos, então nada de acordá-los para brincar.

Spaniel japonês

Seu tamanho combina com sua energia e temperamento, já que o spaniel lembra até mesmo um gato, já que passam horas dormindo. É utilizado como cão de companhia principalmente para idosos, já que amam ficar quietinhos ao lado do seu tutor.

LEIA TAMBÉM: 5 raças de cães consideradas as menos doces5 raças de cães consideradas as menos doces

Lhasa apso

Essa é outra raça pequena utilizada como cão de companhia. Mesmo sendo amigáveis e doce com as pessoas, não são ativos e podem ser considerados até mesmo ‘relaxados’. Possuem muitos pelos, logo não são indicados para pessoas alérgicas.

Cão da Montanha dos Pirineus

Ao contrário das duas raças anteriores, os cães da montanha dos Pirineus ou somente cães dos Pirineus chamam a atenção pelo tamanho. Porém, engana quem acha que eles são bagunceiros e ativos. Na verdade eles até possuem um pouco de energia, já que são considerados cães de trabalho, contudo se cansam rápido.

Basset Hound

De orelhas caídas, corpo alongado e pernas curtas, o Basset Hound não possui características favoráveis que o faça um cão energético, brincalhão e corredor. Ao contrário disso, eles gostam de caminhadas lentas e de parar para cheirar tudo que está ao seu redor.

LEIA MAIS:

⋅ Setembro Lilás e a prevenção do câncer em pets

⋅ As raças de cães mais leais do mundo

⋅ Por que os cachorros enterram a comida? Descubra mais sobre esse hábito