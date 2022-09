Os 5 perfumes masculinos importados mais vendidos no Brasil atualmente

Além das marcas nacionais, os perfumes importados também caíram no gosto dos brasileiros. Entre as fragrâncias mais vendidas estão diversos clássicos da perfumaria, com fragrâncias de ótima qualidade e algumas com preços que se assemelham aos perfumes fabricados por aqui. Veja a seguir os 5 5 perfumes masculinos importados mais vendidos no Brasil de acordo com o site Buscapé.

1. Ferrari Black

Lançado em 1999, é o importado com o melhor custo-benefício da lista. É ideal para a balada, contudo, por ser uma fragrância muito conhecida, pode acabar sendo enjoativa para algumas pessoas. Possui uma abertura frutada e doce, misturando o amadeirado e o cítrico.

As notas de topo são Maçã Vermelha, Ameixa, Lima e Bergamota. As notas de coração são Canela, Jasmim, Cardamomo e Rosa e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar, Cedro e Almíscar.

2. Azzaro Pour Homme

Ainda mais antigo que Ferrari Black, Azzaro Pour Homme foi lançado em 1978 e faz muito sucesso até os dias de hoje. É ideal para eventos mais formais e para ser utilizado no trabalho. Seus principais acordes são aromáticos e amadeirados.

As notas de topo são Lavanda, Anis, Limão, Alcarávia, Manjericão, Bergamota, Sálvia Esclaréia e Íris. As notas de coração são Vetiver, Sândalo, Patchouli ou Oriza, Cedro, Bagas de Zimbro ou Junípero e Cardamomo e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Couro, Âmbar, Almíscar e Fava Tonka.

3. Invictus - Paco Rabanne

Se você busca uma fragrância mais atual, Invictus foi lançado em 2013. Pela sua composição com acordes cítricos e marinhos, é mais indicado para climas quentes.

LEIA TAMBÉM: Qual o melhor perfume 1 Million? Veja o guia definitivo dessa linha

As notas de topo são Notas Oceânicas, Toranja e Mandarina. As notas de coração são Folha de Louro e Jasmim e as notas de fundo são Âmbar Cinzento, Madeira Guaiac, Musgo de Carvalho e Patchouli ou Oriza.

4. Armani Code

Um perfume ambarado e especiado, que traz a masculinidade a partir das noras de couro e tabaco. A sua intensidade o transforma em uma fragrância noturna, com uma ótima fixação. É ideal para seduzir.

As notas de topo são Limão e Bergamota. As notas de coração são Anis Estrelado, Flor de Oliveira e Madeira Guaiac e as notas de fundo são Couro, Fava Tonka e Tabaco. O perfume foi lançado em 2004 e é premiado com o FiFi Award Fragrance Of The Year Men`s Luxe de 2006.

5. 1 Million - Paco Rabanne

1 Million é um clássico muito conhecido da perfumaria importada. Possui diversas versões, porém a mais famosa foi lançada em 2008. Assim como Ferrari Black, pode ser considerado um aroma comum devido às diversas fragrâncias inspiradas. Possui ótima fixação e projeção e deve ser utilizada à noite.

As notas de topo são Mandarina Sanguínea , Toranja e Hortel. As notas de coração são Canela, Notas Especiadas e Rosa e as notas de fundo são Âmbar, Couro, Notas Amadeiradas e Patchouli Indiano.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: Top 4 MELHORES BODY SPLASHS do momento