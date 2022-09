Nunca mais erre uma pronúncia: site diz qual som correto para palavras em qualquer idioma

Seja na internet ou no dia a dia fora dela, é comum se deparar com palavras em idiomas estrangeiros. Contudo nem sempre a pronúncia é óbvia, ainda mais quando foge do inglês e do espanhol, línguas que brasileiros têm mais contato.

Mas mesmo para esses dois idiomas, a pronúncia correta pode ser um verdadeiro desafio. Afinal, qual a forma certa de se falar “world”? Ou então “girl”? E “corazón”? Já pensou na pegadinha que você pode cair ao falar “exquisito”?

Isso porque não estão sendo levados em considerações aqui sobrenomes como Skarsgård ou Nietzsche. Ou mesmo primeiros nomes, como Saoirse.

Pois é, a vida do multilíngue não é fácil...

Mas existe uma forma de descobrir exatamente como funcionam as pronúncias em diferentes idiomas (via atalho.xyz).

Com o Forvo, dá para ouvir a forma como nativos de um idioma fazem para falar cada palavra. Ele é um site que possibilita a consulta a milhões de palavras em diversos idiomas, em diferentes tipos de sotaques.

Ao acessar a plataforma, é só digitar a palavra desejada e ouvir os áudios.

Truque permite controlar microfone em reuniões de vídeo pela barra de espaço

Captura de una videollamada grupal en Google Meet GOOGLE OFICIAL (GOOGLE OFICIAL/Europa Press)

Sabe quando você está no meio de uma reunião ou de uma ligação de vídeo com um parente e gostaria de deixar o microfone mudo por apenas um segundo enquanto tem um acesso de tosse ou para falar com alguém ao lado?

Quem usa aplicativos como Zoom e Microsoft Teams está acostumado a resolver esse problema com um simples toque na barra de espaço do teclado, que anula o microfone temporariamente de forma rápida e prática.

Mas e no Google Meet?

Geralmente, é um baita desespero até localizar o botão na tela para clicar e desativar a funcionalidade. Claro, aqui é um exagero, mas em um acesso de tosse, os preciosos segundos fazem toda a diferença.

Mas existe um truque que vai fazer a diferença: descubra aqui.

