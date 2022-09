NASA divulga sequência de ‘áudios assustadores’ da superfície de Marte e desvenda importante mistério; confira

O módulo de pouso InSight da NASA detectou ondas sísmicas de quatro rochas espaciais que caíram em Marte em 2020 e 2021.

Esses não apenas representam os primeiros impactos detectados pelo sismômetro da espaçonave desde que o InSight pousou no Planeta Vermelho em 2018, mas também marca a primeira vez ondas sísmicas e acústicas de um impacto foram detectadas em Marte.

Como detalhado pela NASA, o primeiro dos quatro meteoróides confirmados – o termo usado para rochas espaciais antes de atingirem o solo – fez a entrada mais dramática: entrou na atmosfera de Marte em 5 de setembro de 2021, explodindo em pelo menos três fragmentos, cada um deixando uma cratera para trás. .

Então, o Mars Reconnaissance Orbiter da NASA sobrevoou o local de impacto estimado para confirmar a localização. O orbitador usou sua câmera de contexto em preto e branco para revelar três pontos escuros na superfície. Depois de localizar esses pontos, a equipe do orbitador usou a câmera HiRISE, para obter um close colorido das crateras.

Depois de vasculhar dados anteriores, os cientistas confirmaram que três outros impactos ocorreram em 27 de maio de 2020, 18 de fevereiro de 2021 e 31 de agosto de 2021.

Pesquisadores se perguntam por que não detectaram mais impactos de meteoróides em Marte. O Planeta Vermelho está próximo ao principal cinturão de asteróides do sistema solar, que fornece um amplo suprimento de rochas espaciais para cicatrizar a superfície do planeta.

Como detalhado pela NASA, como a atmosfera de Marte é apenas 1% da espessura da da Terra, mais meteoroides passam por ela sem se desintegrar.

O sismômetro da InSight detectou mais de 1.300 marsquakes. Mas o evento de 5 de setembro de 2021 marca a primeira vez que um impacto foi confirmado como a causa de tais ondas. A equipe da InSight suspeita que outros impactos podem ter sido obscurecidos pelo ruído do vento ou por mudanças sazonais na atmosfera.

Os dados sísmicos oferecem várias pistas que ajudarão os pesquisadores a entender melhor o Planeta Vermelho. A maioria dos marsquakes são causados por rochas subsuperficiais rachando de calor e pressão.

Como detalhado pela NASA, estudar como as ondas sísmicas resultantes mudam à medida que se movem através de diferentes materiais fornece aos cientistas uma maneira de estudar a crosta, o manto e o núcleo de Marte .

Os quatro impactos de meteoroides confirmados até agora produziram pequenos terremotos com magnitude não superior a 2,0.

Esses terremotos menores fornecem aos cientistas apenas um vislumbre da crosta marciana, enquanto os sinais sísmicos de terremotos maiores, como o evento de magnitude 5 que ocorreu em maio de 2022, também podem revelar detalhes sobre o manto e o núcleo do planeta.

Como detalhado pela NASA, os cientistas podem aproximar a idade da superfície de um planeta contando suas crateras de impacto: quanto mais eles veem, mais velha é a superfície.

Ao calibrar seus modelos estatísticos com base na frequência com que eles veem os impactos ocorrendo agora, os cientistas podem estimar quantos outros impactos ocorreram no início da história do sistema solar.

Os dados do InSight, em combinação com imagens orbitais, podem ser usados para reconstruir a trajetória de um meteoróide e o tamanho de sua onda de choque.

Ainda de acordo com as informações, a sonda ainda tem tempo para estudar Marte. O acúmulo de poeira nos painéis solares do módulo de aterrissagem está reduzindo sua energia e acabará levando ao desligamento da espaçonave. Confira:

Texto com informações da Agência Espacial Americana