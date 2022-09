Mantenha sua casa livre de poeiras por mais tempo com esses dois ingredientes Imagem: Pexels

Mesmo com a limpeza frequente, existem alguns cantos específicos de uma casa que parece que a poeira insiste em permanecer. Seja em cima do guarda-roupa, dentro de luminárias, ela pode não somente deixar o ambiente com aspecto de sujo, mas também causar danos à saúde.

E para ajudar a eliminar o pó que se acumula em casa, a conta do TikTok ‘vicolsfamilyhouse’ compartilhou um truque para deixar as superfícies livres de poeira por mais tempo. Para que o hack funcione, são necessários apenas dois ingredientes que você tem em casa. Assista ao vídeo:

LEIA TAMBÉM: Cachorro rasga pacotes de figurinhas da Copa e dá mais de R$ 800 de prejuízo aos donos; assista ao vídeo

Na publicação em inglês, é possível observar a mulher colocando água em um jarro e em seguida um pouco de amaciante de roupas, criando uma solução que repele a poeira das superfícies que costumam acumular o pó rapidamente. Após elaborar a mistura, ela utiliza um pano para submergir no líquido e o utiliza para passar nas superfícies.

Nos comentários, diversos usuários respondem fascinados com a dica. Um deles escreveu: “Ouvi dizer que ajuda e deixa uma fragrância maravilhosa”. Uma outra conta explicou como a solução age sob os lugares onde ela passa: “O trabalho do amaciante de tecidos é essencialmente colocar uma camada de cera nas roupas e funciona da mesma maneira nas superfícies”. Um terceiro usuário estava em dúvidas sobre quais superfícies o produto funciona e perguntou: “Isso também funciona em ventiladores? Meus ventiladores de teto ficam empoeirados tão rápido.” A usuária da conta que postou o vídeo respondeu que funcionou muito bem na casa dela.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Trabalhadora de supermercado compartilha postagem criticando ‘clientes carrancudos’ e faz desabafo comovente

⋅ Médico abandona carro em engarrafamento e corre 3 km até hospital: ‘Não gosto de deixar paciente esperando’

⋅ VÍDEO: Passarinho ‘mia’ perfeitamente como um gato e imagem viraliza nas redes sociais; veja