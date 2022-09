Gonorreia: estes são os sintomas que podem alertá-lo que você sofre da infecção sexualmente transmissível

A gonorreia é um tipo de infecção sexualmente transmissível (IST) que afeta tanto os homens como as mulheres. É causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae e transmitida a partir de qualquer tipo de relação sexual sem camisinha. Contudo, bebês recém-nascidos de mães infectadas também podem contrair a infecção durante o trabalho de parto. De acordo com o site MedlinePlus, o microrganismo e reproduz em áreas úmidas e quentes do corpo.

Como outras ISTs, a gonorreia pode não apresentar sintomas, ficando ‘escondida’ no corpo e sendo descoberta apenas com exames, o que faz com que o risco de transmissão seja maior. Porém, caso haja sintomas, os mais comuns são:

Dor e ardor ao urinar;

Aumento da frequência ou urgência urinária;

Corrimento na cor branca, amarela ou verde;

Inflamação vermelha ou inchada do pênis (uretra);

Testículos sensíveis ou inchados;

Dor de garganta (faringite gonocócica).

Nas mulheres, os sintomas podem ser confundidos com uma infecção de bexiga ou vaginal. Elas também são mais propensas a desenvolver complicações graves decorrentes da infecção. Os sinais são:

LEIA TAMBÉM: 4 sinais que indicam que uma criança tem diabetes e o que fazer

Dor e ardor ao urinar;

Dor de garganta;

relação sexual dolorosa;

Dor intensa na parte inferior do abdômen (se a infecção se espalhar para as trompas de falópio e área do estômago);

Febre (se a infecção se espalhar para as trompas de Falópio e área do estômago);

sangramento uterino anormal;

Sangrar depois de fazer sexo;

Corrimento vaginal anormal que é esverdeado, amarelado ou fétido.

Se a infecção se espalhar para a corrente sanguínea, os sintomas incluem:

Febre;

Irritação na pele;

Sintomas semelhantes à artrite.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não diagnosticar nenhuma doença. Caso apresente sintomas, consulte um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem a prescrição de um profissional.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Dificuldade para dormir? Esta lista de alimentos pode te ajudar

⋅ Cidade de SP registra 45 casos confirmados de varíola dos macacos em menores de 10 anos

⋅ Saiba algumas dicas para relaxar depois do parto e produzir mais leite