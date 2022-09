Esses são os jogadores que mais marcaram gols em Copas do Mundo

O Brasil é a seleção que mais levantou a taça da Copa do Mundo, sendo campeã nas edições de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Logo em seguida vem a Alemanha, com quatro títulos (1954, 1974, 1990 e 2014) e Itália, também com 4 títulos (1934, 1938, 1982 e 2006).

Porém, mesmo sendo a mais vitoriosa em número de títulos, a seleção fica atrás da Alemanha em artilharia. O maior goleador em Copas do Mundo é Miroslav Klose, que marcou 16 gols em 28 jogos pela seleção alemã, nas edições de 2002, 2006, 2010 e 2014. Em seguida vem o Brasil, com Ronaldo Fenômeno marcando 15 gols em 19 jogos nos anos de 1994, 1998, 2002 e 2006. A lista segue com:

Gerd Müller (Alemanha): 14 gols em 13 jogos (1970 e 1974);

Just Fontaine (França): 13 gols - 6 jogos (1958);

Pelé (Brasil) : 12 gols em 14 jogos (1958, 1962, 1966 e 1970);

Sándor Kocsis ( Hungria) - 11 gols - 5 jogos (1954);

Jürgen Klinsmann (Alemanha) : 11 gols em 17 jogos (1990, 1994 e 1998);

Helmut Rahn (Alemanha Ocidental): 10 gols em 10 jogos (1954 e 1958);

Gary Lineker (Inglaterra): 10 gols em 12 jogos (1986 e 1990);

Gabriel Batistuta (Argentina):10 gols em 12 jogos (1994, 1998 e 2002).

Caso a lista seja artilheiros em uma única edição, a ordem muda, e o Brasil aparece apenas na quarta colocação:

Just Fontaine (França): 13 gols (1958);

Sándor Kocsis (Hungria): 11 gols (1954);

Gerd Müller (Alemanha): 10 gols (1970);

Ademir de Menezes (Brasil): 9 gols (1950);

Eusébio (Portugal): 9 gols (1966);

Guillermo Stábile (Argentina): 8 gols (1930);

Ronaldo (Brasil): 8 gols (2002);

Leônidas da Silva (Brasil): 7 gols (1938);

Grzegorz Lato (Polônia): 7 gols (1974);

Mario Kempes (Argentina): 6 gols (1978).

