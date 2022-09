Essas 4 posições sexuais podem te ajudar com as dores menstruais

Sexo durante a menstruação ainda é um tabu para muitos casais. Contudo, é nesse exato momento em que os hormônios estão sofrendo diversas alterações, logo, além das emoções se intensificarem e você perceber que está chorando com vídeo de bichinhos fofos, a vontade de fazer sexo também aumenta.

De acordo com o Metro UK, sentir mais tesão em períodos menstruais é comum e o sexo pode ser uma saída para aliviar as dores menstruais.

“O sexo pode realmente ser muito útil para aliviar menstruações dolorosas. A estimulação vaginal na forma de penetração pode produzir um alívio eficaz da dor devido à pressão na vagina, e demonstrou aumentar o limiar de dor em 75%”, explica Lucy Lettice, cofundadora da uma marca de cuidados menstruais.

Se você nunca experimentou realizar o ato para ver se realmente funciona ou já testou e não deu certo, é porque existem posições mais eficazes. Confira:

Conchinha

A posição de conchinha, além de romântica e íntima, também é ideal para aliviar as cólicas. “Esta posição é confortável para ambas as partes, pois não pressiona os joelhos e envolve a maior parte do tempo deitada, o que, quando ocorre uma cólica menstrual, é uma dádiva”, diz Lucy.

Uma dica extra é pedir para o parceiro colocar a mão contra o abdômen para permitir que o calor do corpo alivie a dor menstrual.

Torção supina

Praticar ioga para ajudar com as cólicas menstruais é uma ótima escola e a posição torção supina é um clássico da atividade. “Esta posição é projetada para trabalhar os músculos abdominais e é, na verdade, uma posição de ioga. Ele alivia a tensão e promove uma digestão saudável, que é um salto na direção certa para aliviar as cólicas menstruais.”

Cachorrinho espalhado

Também é utilizada no ioga para aliviar as cãibras. “Como essa posição é uma pose de recuperação nas práticas de ioga, ela estimula e massageia a região abdominal enquanto permite que a parceira menstruada relaxe em uma posição confortável”, explica a especialista.

Sapo

A posição estimula os órgãos do abdômen, incluindo os ovários e o útero, o que contribuiu com a circulação. “A chave para aliviar a dor menstrual através do sexo é escolher uma posição que seja confortável para você, ou para seu parceiro, se você não menstruar. Divirta-se, fique seguro e afaste as cólicas menstruais”, finaliza.

