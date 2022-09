Conselho para a vida amorosa dos signos solteiros de 20 a 25 de setembro de 2022

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos solteiros.

Confira o conselho de 20 a 15 de setembro de 2022:

Áries

Hora de manter o equilíbrio e ouvir a intuição; fique de olho nas percepções que surgem e também se coloque no lugar dos outros.

Touro

Pessoas do passado podem retornar. Saiba resolver e encontrar a harmonia em algumas situações. Maior foco nos objetivos. Novas relações.

Gêmeos

Declarações. Alguns problemas podem ficar mais evidentes e pedem cautela. Uma promessa será cumprida.

Câncer

Viagens e compromissos. Um encontro ou lugar com pessoas que rende uma conexão. Novas etapas. Reencontros.

Veja também: Os signos que podem esquecer completamente a cautela no amor

Leão

Recordações do passado. Comunicação aberta e sincera com alguém especial. Situações de conflito melhoram com o diálogo.

Virgem

Momentos que ficam em pausa ou prestes a um novo movimento. Demonstrações de carinho. Não tem arriscar e viver o momento.

Libra

Mudanças importantes, especialmente internas. Desejos. Possibilidades. A independência é o melhor caminho. Consequências.

Escorpião

Relacionamentos à distância trazem tensões. Surpresas e movimentos que mudam tudo. Dúvidas sobre sentimentos são resolvidos.

Sagitário

Mais conexão e consideração. Cuidado com instabilidade emocional e busque o equilíbrio. Você alanca o que quer com pensamentos positivos.

Capricórnio

Cuidado com contradições. Verdades reveladas. O amor pode voltar a bater na porta; não se feche.

Aquário

Oportunidades e preocupações. Uma situação romântica nasce no momento certo. Alguém o prioriza. Algo esperado se realiza.

Peixes

Erros e acertos. Não se rebele e tenha calma. Comunicações. Momentos juntos que se tornam significativamente. Uma finalização no amor.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!