Truque permite controlar microfone em reuniões de vídeo pela barra de espaço

Sabe quando você está no meio de uma reunião ou de uma ligação de vídeo com um parente e gostaria de deixar o microfone mudo por apenas um segundo enquanto tem um acesso de tosse ou para falar com alguém ao lado?

Quem usa aplicativos como Zoom e Microsoft Teams está acostumado a resolver esse problema com um simples toque na barra de espaço do teclado, que anula o microfone temporariamente de forma rápida e prática.

Mas e no Google Meet?

Geralmente, é um baita desespero até localizar o botão na tela para clicar e desativar a funcionalidade. Claro, aqui é um exagero, mas em um acesso de tosse, os preciosos segundos fazem toda a diferença.

Contudo, existe um pequeno truque que você pode aplicar para também colocar seu microfone no modo mudo pela barra de espaço usando o Meet (via atalho.xyz).

Instalando a extensão para o Google Chrome Google Meet Push-To-Talk é possível evitar constrangimentos mais rapidamente, clicando na tecla e desativando.

Site revela todos os benefícios do seu cartão de crédito; descubra

cartão de crédito cartão de crédito (Tima Miroshnichenko/Pexels)

Com a ampla diversidade de cartões de crédito oferecidos por bancos tradicionais ou digitais - ou até mesmo outros tipos de operadoras - é comum ficar perdido em relação aos benefícios de cada um.

São tantas opções que fica difícil saber qual é a alternativa que mais se adequa ao seu estilo de vida. Às vezes, nem mesmo já tendo escolhido um dá para lembrar de todas as vantagens.

Mais que os já tradicionais sistemas de pontos, existem cartões que oferecem descontos em compras online, em prestações de serviços, benefícios em restaurantes, seguros de viagem, contra roubos, entre outros.

Então, qual a melhor opção? E quais são todos os benefícios que o cartão que você já tem oferece? Descubra aqui.

Leia também: Plug-in oferece correção automática enquanto você escreve na internet, em português