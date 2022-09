Os adversários do Brasil na Copa do Mundo são bons?

Esses são os principais jogadores da Sérvia, primeira adversária do Brasil na Copa do Mundo Imagem: reprodução Instagram (@dusantadic)

Seja pela ‘nova’ geração de jogadores ou pelo seu histórico na competição, o Brasil é mais uma vez cotado como um dos favoritos na Copa do Mundo do Catar. Contudo, para comprovar a sua força, a seleção terá que passar primeiramente pela fase de grupos.

Nesta fase, o Brasil caiu no ‘Grupo G’, onde se encontra Sérvia, Suíça e Camarões, adversários primários parecidos com os da última copa, realizado em 2018, onde também enfrentou a Sérvia, vencendo por 2x0, a Costa Rica, ganhando pelo mesmo placar, e a Suíça, empatando em 1x1. Mas como estão esses adversários atualmente? Será que voltam com mais força? E Camarões, é um time forte? Confira a seguir.

Sérvia

A primeira adversária é a seleção sérvia, que nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 se classificou em cima da forte seleção de Portugal, com Cristiano Ronaldo e companhia. Mas o time português ainda conseguiu a na repescagem.

A Sérvia chega em sua quarta Copa do Mundo. A primeira foi em 2006, sob o nome de ‘Sérvia e Montenegro’, porém não se deu muito bem e foi eliminada rapidamente. Em 2010 os sérvios conseguiram uma vitória histórica em cima da Alemanha, mas também foi eliminada na fase de grupos.

Para a copa realizada no Brasil, em 2014, eles não conseguiram se classificar e em 2018, último ano em que ocorreu a competição, estavam no mesmo grupo que o Brasil e ganharam apenas da Costa Rica, saindo também na fase de grupos.

Seus principais jogadores são o atacante Dušan Vlahović, que joga na Juventus; Milinković-Savić, jogador da Lazio; Aleksandar Mitrović, centroavante do Fulham e Dušan Tadić, camisa 10 na seleção sérvia e capitão do Ajax.

Suíça

A Suíça é uma seleção relativamente forte. Na última vez que enfrentou o Brasil em uma copa, empatou por 1x1. Participou de onze edições do torneio e segundo o site ‘365 Scores’, detém dois recordes em copas: em 2006 foi eliminada sem sofrer nenhum gol, perdendo para a Ucrânia nos pênaltis, e em 2010 foi a seleção que passou mais minutos consecutivos sem sofrer gols.

As melhores participações da Suíça foram em 1934, 1938 e 1954, chegando nas quartas de final. Nas 33 partidas que disputou na competição da Fifa, venceu 11, empatou 6 e perdeu 16.

Camarões

O último adversário do Brasil no Grupo G é a seleção de Camarões, que mesmo com um histórico negativo contra a seleção brasileira, perdendo por 3x0 em 1994 e 4x1 em 2014, possui uma ‘peça surpresa’: o atacante Choupo-Moting, que joga pelo Bayern de Munique.

Os camaroneses participaram das copas de 1982, 1990, 1994, 1998, 2002, 2010 e 2014. Em 1990 chegaram às quartas de final, perdendo para a Inglaterra por 3x2. Em todas as outras edições saíram na fase de grupos.

