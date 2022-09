Novos recursos serão liberados muito em breve para todos os usuários do aplicativo de mensagens WhatsApp.

As novidades serão lançadas para os sistemas Android e iOS, como detalhado pelo site Wabetainfo.

O WhatsApp vai mudar muito em breve; confira como ficará o app com os novo recursos para Android e iOS

Criação de enquetes no app

O WhatsApp está trabalhando em um ponto de entrada para criar enquetes, para uma futura atualização do app.

Graças a esse recurso, os participantes do grupo poderão compartilhar pesquisas com outros membros do grupo.

Será possível adicionar até 12 opções, mas esse valor pode mudar antes do lançamento do recurso.

Como detalhado, a capacidade de criar enquetes está em desenvolvimento, então não sabemos quando será lançada.

WhatsApp Unsplash

Recurso importante para iOS

O app WhatsApp liberou recentemente a capacidade de desfazer “excluir para mim” por alguns segundos.

Com a novidade, o usuário tem apenas alguns segundos para usar “desfazer” para que a mensagem excluída volte.

Esse recurso é muito útil quando deseja excluir uma mensagem para todos, mas toca em “excluir para mim” por engano.

WhatsApp Unsplash

Capacidade de ocultar o status online no app

O WhatsApp está liberando a capacidade de ocultar o status online para alguns testadores beta sortudos.

Com a novidade, os usuários poderão usar o aplicativo com um ‘modo escondido’, excluindo o “online”, permitindo muito mais privacidade.

Após um longo atraso, o WhatsApp finalmente está liberando o recurso para alguns testadores.

Texto com informações do blog do app