4 sinais que indicam que você está em um ‘relacionamento tóxico’

Um relacionamento tóxico ocorre quando a relação, seja ela amorosa, família, de trabalho, ou de qualquer outro tipo, acaba fazendo mal para uma ou todas as partes envolvidas. Os problemas podem começar de forma simples, sem que a vítima perceba, e se desenvolver para abusos psicológicos e físicos.

Além de 3 sinais já citados anteriormente, sendo a dependência, a insegurança e a falta de comunicação (não conseguir falar), existem outros ‘sintomas’ que indicam que a sua relação é tóxica. Confira quais são:

Vocês possuem problemas mal resolvidos

Pode ser uma conversa ou um conflito, mas deixar as coisas ‘mal resolvidas’ com o problema sempre voltando, é um sinal de uma relação tóxica. Caso as pessoas envolvidas não estejam dispostas a mudar após todas as conversas, é melhor repensar a relação.

Sua personalidade mudou

Seu parceiro precisa te aceitar independente de tudo, então se as pessoas disseram ou você mesma percebeu que mudou após começar uma relação, é preciso entender o motivo de isso acontecer. Pode ser que o seu companheiro tenha te manipulado ou criticado e você nem percebeu, e isso fez com que você modifica-se seus pensamentos, atitudes e até mesmo aparência para se encaixar no ideal de alguém.

Você se sente controlado ou manipulado

Gaslighting é uma dos sinais mais nítidos que existem em uma relação tóxica. A manipulação faz com que você se isole e perca a confiança do seu ciclo de amizade ou familiar, sendo mais fácil para o abusador te controlar. Para detectar o padrão, perceba se nos momentos de tomada de decisão é o seu parceiro que sempre escolhe por você, independente do aspecto e ambiente. Começando com simples ‘opiniões’, você pode acabar perdendo o controle da sua própria vida.

Seus amigos não aprovam seu relacionamento

Se o seu ciclo de amizades ou familiares não aprovam a sua relação, pode ser que eles estejam observando algo que você está deixando escapar. Escute pessoas da sua confiança e tome atitudes mais firmes com seu parceiro, caso seja preciso.

