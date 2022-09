4 perfumes da Natura e do O Boticário que parecem importados! Imagem: Freepik

Boticário e Natura são uma das casas de perfumes nacionais mais conhecidas, e por isso trazem um acervo de perfumes completo. Entre as milhares de fragrâncias disponíveis, algumas delas trazem uma qualidade superior, se assemelhando até mesmo aos clássicos importados.

Se você deseja adicionar esse tipo de perfume à sua coleção, confira quais são eles a seguir, com indicações do canal ‘Style Scent’.

Malbec Bleur - O Boticário

Uma fragrância com aroma bem próximo ao Acqua di Gio Profondo, da casa Giorgio Armani, tanto que o perfumista criou as duas fragrâncias é o mesmo. Mesmo a linha Malbec sendo considerada bem intensa e ideal para dias frios, Bleur foge da regra e pode ser utilizado no dia-a-dia em virtude das notas aquáticas.

As notas de topo são Aquozone®, Gengibre e Bergamota. As notas de coração são Lavanda, Sálvia e Patchouli ou Oriza e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Âmbar e Sândalo.

Essencial Elixir - Natura

Em contraponto à linha Malbec, uma das mais famosas do grupo Boticário, Natura traz a linha Essencial como uma das mais clássicas da marca. A fragrância Elixir se assemelha à CH Men Prive, de Carolina Herrera.

LEIA TAMBÉM: 3 perfumes masculinos nacionais marcantes e que chamam a atenção de longe

As notas de topo são Cardamomo, Pimenta Preta, Pimenta Rosa, Mandarina, Cassis, Toranja, Sálvia, Junípero ou zimbro e Limão. As notas de coração são Couro, Lavanda, Violeta e Gerânio e as notas de fundo são Conhaque, Baunilha, Benjoim, Sândalo, Vetiver, Cedro, Almíscar, Patchouli ou Oriza e Musgo de Carvalho.

Egeo Beat - O Boticário

Esse é um perfume mais ‘baladeiro’, devido ao aroma adocicado. É inspirado em Stronger With You, de Giorgio Armani, porém possui algumas diferenças em sua composição.

As notas de topo são Pimenta de Madagascar e Mandarina. As notas de coração são Leite, Lavanda, Cereais, Gerânio e Fogo e as notas de fundo são Baunilha, Leite de Coco, Fava Tonka e Cedro da Virgínia.

Homem Verum - Natura

Mesmo estando fora do catalogo, o perfume pode ser encontrado com facilidade na internet. Segundo o apresentado do canal, seu aroma é idêntico ao CH Men, Carolina Herrera. É um perfume com

As notas de topo são Sálvia, Pimenta Preta e Noz-moscada. As notas de coração são Folha de Violeta, Âmbar e Jasmim e as notas de fundo são Camurça, Copaíba, Baunilha, Vetiver, Íris, Cashmeran, Cedro, Almíscar e Sândalo.