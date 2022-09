Moda: Este é o dress code para o funeral da Rainha Elizabeth

O funeral da Rainha Elizabeth II está marcado para acontecer na segunda-feira, 19 de setembro, às 11h, horário do Reino Unido, na Abadia de Westminster. O período de luto real foi declarado pelo rei Carlos III por ocasião do falecimento de sua mãe, após sua morte na quinta-feira passada, 8.

Durante este período, existe um código de vestimenta rigoroso que deve ser obedecido pelos membros da família real em sinal de respeito.

Elizabeth morreu aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, na Escócia. Como seu marido, o príncipe Philip, que morreu em abril do ano passado, a Rainha será enterrada em um caixão de carvalho inglês, com alças de latão que foi projetado há mais de 30 anos e forrado com chumbo.

Luto e protocolo

Durante o período de luto, que tem durado por uma semana após a morte da antiga monarca do Reino Unido, temos visto os membros da realeza usando preto em todas as ocasiões.

Os homens da família real estão usando uniformes militares para todas as cerimônias. Segundo o BAZAAR.com, o príncipe Harry não teria recebido permissão para usar o uniforme em nenhum evento cerimonial, embora tenha servido por 10 anos no exército britânico. O príncipe pronunciou sua homenagem à avó se referindo a ela como sua comandante-chefe.

Além das roupas pretas, há outro item que não faltará no look fúnebre das mulheres da realeza, incluindo a princesa de Gales e a duquesa de Sussex: ambas ostentarão os tradicionais véus de luto de renda preta de alguma forma, já que essa é uma rotina nos funerais reais há décadas.

A princesa Kate usou um véu de luto sutil preso a um fascinator preto ao comparecer ao funeral do príncipe Philip em abril de 2021. A princesa Anne também usou a roupa tradicional no evento, que foi colocada sob um chapéu de abas largas.

O dress code pede o uso de preto para os demais convidados