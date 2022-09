LOUD é campeã do VALORANT Champions 2022!

A LOUD conquistou um título inédito para o Brasil e se consagrou campeã do VALORANT Champions 2022! O título veio depois de uma vitória convincente contra os norte-americanos da OpTic, por um placar de 3 a 1, que garantiu o título do campeonato mundial de VALORANT.

O torneio, que teve início em 31 de agosto, aconteceu na cidade de Istambul, na Turquia, e recebeu 16 equipes de várias regiões do mundo. Representando o Brasil tivemos LOUD e FURIA, que foi eliminada ainda na primeira etapa da competição.

Por sua vez, a LOUD se destacou ao longo de todas as fases do torneio, mostrando ser uma equipe sólida e que consegue se adaptar rapidamente ao modo de jogo da equipe adversária. Construindo um caminho direto para o título sem sequer cair para a chave inferior na segunda fase da competição.

Para conquistar o campeonato, a LOUD precisou vencer duas vezes seu carrasco de competições anteriores, os norte-americanos da OpTic, que enfrentaram os brasileiros em outras duas ocasiões na competição, vencendo o primeiro confronto na fase de grupos, e perdendo a final da chave-superior e a grande final da competição.

3 a 1 e o título é nosso!

Por ter conquistado uma vaga na final pela chave superior, a LOUD garantiu algumas vantagens para a melhor de cinco partidas disputada na tarde deste domingo, 18 de setembro. Com isso, os brasileiros tiveram prioridade na escolha e banimento dos mapas.

A primeira partida do dia foi na Ascent e começou com bons momentos da equipe brasileira, que teve um início de jogo muito forte. Apesar de abrir uma ligeira vantagem para cima da OpTic, os americanos mostraram porque LOUD vs OpTic já é um clássico do VALORANT mundial e encostaram no placar, levando o mapa de escolha dos brasileiros para o Overtime (prorrogação).

Apesar da pressão, a LOUD conseguiu fechar o primeiro mapa do dia em 15 a 13 e abriu 1 a zero na série.

O segundo jogo do dia foi no mapa de escolha da OpTic, Bind. Diferente do que aconteceu na final da chave superior, a LOUD não conseguiu responder o jogo dos americanos e acabou vendo o jogo desandar. Sem muitas dificuldades, a OpTic fechou o segundo mapa do dia em 13 a 6 e empatou a série em 1 a 1.

Com pelo menos quatro mapas garantidos, o terceiro jogo do dia seria determinante para ditar o ritmo. No mapa de escolha da LOUD os brasileiros novamente mostraram dificuldades e viram a OpTiC disputar round a round no placar.

Novamente o mapa seguiu para o Overtime e, mais uma vez, os brasileiros mostraram que sabem jogar sobre pressão e fecharam em 16 a 14, ficando a 1 jogo de conquistar o título inédito.

E foi em Haven que o título veio! A exemplo do que a OpTic fez no segundo mapa do dia, a LOUD não deu chances para os adversários e dominou do começo ao fim do mapa. Com um placar de 13 a 5 a LOUD fechou a série em 3 a 1 e garantiu para o Brasil o título mundial de VALORTANT.