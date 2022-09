Como cada signo do zodíaco descobrirá sua missão no amor

Descobrir a missão que cada um tem no amor é uma tarefa que exige tempo e experiência, mas cada signo pode conseguir encontrar seu norte.

Confira como isso acontece:

Áries

O ariano encontra sua missão no amor quando desperta e passa a desafiar o sistema de dependência, criando uma relação autêntica e com um comprometimento sincero.

Touro

O taurino encontra sua missão no amor quando se alimenta do amor de forma mais profunda e sincera, criando relações que curam e aumentam a sabedoria.

Gêmeos

O geminiano encontra sua missão no amor quando não se limita e integra uma relação que pode unir perspectivas para criar novas formas de ver o mundo.

Câncer

O canceriano encontra sua missão no amor quando consegue ter o equilíbrio entre o mundo tangível e os sentimentos, vivendo uma conexão real, mas que é guiada pela sensibilidade.

Leão

O leonino encontra sua missão no amor quando é livre para expandir sua luz e encontra a plenitude com o outro compartilhando a abundancia sem ego.

Virgem

O virginiano encontra sua missão no amor quando consegue celebrar quem realmente é e se conectar com outro com plenitude para compreendê-lo também.

Libra

O libriano encontra sua missão no amor ao entender que desbloqueia em si e os outros maneiras harmoniosas e belas de amar.

Escorpião

O escorpiano encontra sua missão no amor quando transmuta a escuridão em luz e consegue compreender emocionalmente a importância do presente.

Sagitário

O sagitariano encontra sua missão no amor quando desperta emocionalmente e conscientemente para os caminhos que deseja no amor, sem se preocupar com o que os outros tem a dizer.

Capricórnio

O capricorniano encontra sua missão no amor quando exercer sua responsabilidade, mas também passa a criar novas realidades de afeto e felicidade com quem ama.

Aquário

O aquariano encontra sua missão no amor quando cria sua própria forma de se relacionar e instintivamente passa a se conectar emocionalmente sem medo.

Peixes

O pisciano encontra sua missão no amor quando passa a nutrir e apoiar a si mesmo tanto quanto o quem ama, criando uma conexão de unidade e reciprocidade.

