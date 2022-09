Como aumentar a vida útil da bateria do seus aparelhos eletrônicos? Veja dicas de um engenheiro

Você já deve ter reparado que, ao longo do tempo, a vida útil da bateria dos seus produtos eletrônicos vai perdendo a capacidade de carga, mas você sabe o motivo disso acontecer?

Consultando o site em inglês ‘Battery University’, o tiktoker e Engenheiro de Computação ‘Fred Tecnologia’ reuniu algumas informações importantes sobre o que você pode fazer para prolonga a vida útil das baterias de lítio dos seus aparelhos.

Bateria não vicia

A primeira coisa importante que o especialista explica é que, mesmo sendo algo que muitas pessoas acreditam, as baterias de lítio não viciam. O que acontece na verdade é um desgaste natural, utilizando o produto ou não.

Como desacelerar o desgaste

Como é um processo químico que acontece de forma natural, não é possível parar esse desgaste, contudo, você pode tomar medidas para que ele aconteça de forma mais lenta.

Em um teste, pesquisadores do site testaram oito baterias diferentes, colocando elas em distintas situações de temperatura e carga. Uma ficou parada a zero graus, outra a 25, outra a 40 e a quarta na temperatura de 60 graus. Elas ficaram imóveis, ou seja, sem uso, durante um ano, com 40% de carga e uma segunda foi guarda na mesma temperatura, porém com 100% de carga. Após um ano, a que foi guardada com 40% de carga perdeu somente 2% da sua capacidade total, chegando ainda em 98%. Já a segunda, guardada totalmente recarregada, perdeu 4% da sua capacidade, chegando somente em 96%. Ou seja: deixar a bateria guardada totalmente recarregada é pior do que deixar guardada com menos carga.

Engenheiro de computação compartilha truques para aumentar a vida útil da bateria do seus aparelhos eletrônicos Imagem: reprodução Battery University

Eles também relacionaram a vida útil com a temperatura em que a bateria era guardado, e foi descoberto que, quanto mais alta a temperatura, maior o desgaste.

Para resumir: os dois maiores vilões das baterias são temperatura alta e guardá-la em recarga total.

Recarga total piora a bateria

Um outro fato interessante apontado por Fred é sobre a ligação entre e recarga e desgaste. Uma tabela feita pelos especialistas conclui que, se você recarrega o aparelho totalmente (100% de carga), ele perde a capacidade de recarga com mais facilidade. Sendo assim, cortar a carga em uma porcentagem menor e recarregar o aparelho por mais vezes é menos prejudicial do que carregá-lo todas as vezes 100%.

Engenheiro de computação compartilha truques para aumentar a vida útil da bateria do seus aparelhos eletrônicos Imagem: reprodução Battery University

