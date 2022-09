Como detalhamos na semana passada, o app de mensagens WhatsApp está liberando a capacidade de ocultar o status online para alguns testadores beta sortudos.

A novidade foi identificada em uma recente atualização beta para o sistema Android, como detalhado pelo site especializado Wabetainfo.

Com a novidade, os usuários poderão usar o aplicativo com um ‘modo escondido’, excluindo o “online”, permitindo muito mais privacidade.

Após um longo atraso, o WhatsApp finalmente está liberando o recurso para alguns testadores.

Assim funciona o novo truque do WhatsApp para impedir que as pessoas te vejam ‘online’

Como é possível ver em uma captura de tela, é fácil verificar se você já pode ocultar sua presença online: basta abrir Configurações do WhatsApp > Conta > Privacidade e se você vir “Visto pela última vez e online”, significa que o recurso já está disponível.

Se o recurso estiver habilitado, basta selecionar “igual ao visto pela última vez”, para que sua presença online seja compartilhada apenas com pessoas que já podem ver seu visto pela última vez.

A novidade deve ser liberada para todos os celulares, com sistemas Android e iOS.

Ainda de acordo com as informações, ainda não sabemos quando o app fará o lançamento mais amplo, então você só precisa esperar por outra versão em breve.

Texto com informações do blog do app