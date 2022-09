Receita caseira de creme de milho fácil de fazer e que é de comer rezando

Seja com uma carninha cozida ou alguma outra combinação, um creme de milho é sempre uma opção bem-vinda no cardápio, não é mesmo? E se você também gosta dessa receita, mas não sabe como fazê-la, esta é a oportunidade para aprender todos os detalhes.

Com poucos ingredientes, a recomendação do dia tem as informações compartilhadas pelo portal Tudo Gostoso.

Creme de milho

Ingredientes:

1 cebola média (ralada);

1 lata de creme de leite;

2 colheres (sopa) de farinha de trigo;

1 lata de milho;

1 colher (sopa) de manteiga;

1 tablete de caldo de legumes;

1 e ½ xícara (chá) de leite.

Modo de preparo:

Primeiro, você deve colocar o leite e o milho no liquidificador e bater. Reserve;

Agora, coloque a manteiga e a cebola em uma panela e leve ao fogo mexendo até refogar um pouco;

Depois disso, acrescente a farinha de trigo e mexa rapidamente;

Quando notar que está douradinho, incorpore a mistura que tinha reservado do liquidificador;

Não esqueça do seu caldo de legumes;

Mexa até dissolver sua mistura por completo, o que deve durar cerca de 10 minutos;

Quando atingir uma consistência cremosa, você deve adicionar o creme de leite, mexer e desligar o fogo;

Aproveite o seu creme.

