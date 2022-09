Problemas renais e urinários são as doenças mais comuns entre os gatos no Brasil, diz pesquisa

Pesquisa revela que principais doenças que atingem gatos no país são relacionadas ao trato urinário (Unsplash)

Um levantamento mostra que as principais doenças que afetam os gatos no Brasil estão relacionadas ao trato urinário. Veterinários ouvidos pela pesquisa Radar Vet revelaram que 64% dos felinos que são atendidos nos consultórios em 2021 apresentavam problemas renais ou de urina.

Conforme os dados, esse índice ficou 15% maior do que o observado do mesmo levantamento, em 2018. “É importante que os responsáveis de um pet não deixem de realizar consultas, vacinas e, quando necessário, medicação”, alertou Andrea Castro, coordenadora da Comissão de Animais de Companhia (COMAC), do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal (Sindan), responsável pela pesquisa.

Ainda segundo o estudo, entre 2018 e 2021, o número de casos de FIV/FELV, conhecida como leucemia felina, saltou de 15% para 42%. Outro dado que chamou a atenção é em relação às doenças gastrointestinais, que afeta 21% dos gatos atendidos no ano passado.

“Principalmente entre os gatos, os tutores tendem a postergar ou não realizar consultas periódicas aos veterinários, indo somente em casos de emergências ou com condições aparentes. O acompanhamento regular ajuda a identificar mais rapidamente sintomas das doenças renais e do trato urinário, contribuindo para o tratamento e o bem-estar geral nos animais”, ressaltou Andrea.

Gatos também devem passar por consultas regulares, alerta especialista

Remédios

A Radar Vet também trouxe um ranking de medicamentos mais prescritos para os gatos. Em 2021, os ganhadores são os ectoparasiticidas, que são remédios contra pulgas e carrapatos. Em 2018, eles apareceram em quarto lugar.

Já os vermífugos também apresentam aumento de prescrições ficando em segundo lugar, enquanto os antibióticos orais e os anti-inflamatórios apresentaram queda, apesar de continuarem sendo parte das principais medicações utilizadas.

A pesquisa mostrou, ainda, que 94% dos veterinários prescrevem produtos humanos ou medicamento manipulado para os animais. A proporção de produtos humanos prescritos é maior do que a proporção de medicação manipulada, 33% e 23%, respectivamente.

O levantamento também trouxe um alerta em relação ao uso de medicamentos falsificados, que são produzidos com matérias-primas de baixa qualidade, sem bioequivalência ou mesmo com princípios ativos diversos dos anunciados ou em quantidades diferentes. Eles podem causar sérios problemas de saúde nos animais.

“Precisamos conscientizar a população sobre a utilização correta de medicamentos e sobre a gravidade de utilizar produtos piratas, pois colocam em risco a vida e a saúde dos animais”, ressaltou Andrea Castro.