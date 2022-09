O ‘registro deslumbrante’ captado pelo Telescópio Hubble da NASA no espaço; confira

Um ‘registro deslumbrante’ captado pelo Telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA) foi divulgado nas redes sociais recentemente.

Como detalhado pela NASA, por meio da postagem, esta deslumbrante galáxia espiral brilha a 40 milhões de anos-luz de distância na constelação de Dorado.

O ‘registro deslumbrante’ captado pelo Telescópio Hubble da NASA no espaço

Na imagem, o núcleo luminoso da NGC 1566 pode hospedar um buraco negro supermassivo com milhões de vezes a massa do nosso Sol.

Como é possível ver no registro feito pelo Telescópio Hubble, os braços cor de lavanda desta brilhante galáxia espiral circundam um centro amarelo brilhante.

Como detalhado pela NASA, o arquivo foi compartilhado no perfil oficial do explorador no Instagram e acabou viralizando. Confira registro:

A imagem inédita captada pelo Telescópio Hubble e que acaba de ser divulgada pela NASA

Em outro registro, também divulgado pela NASA recentemente, é possível ver uma galáxia brilhante que reside a cerca de 180 milhões de anos-luz de distância, na constelação de Camelopardalis.

Como detalhado pela NASA, NGC 1961 é classificada como uma galáxia espiral intermediária, com todo o esplendor.

Ainda de Uma categoria entre as galáxias espirais “barradas” e “não barradas” – o que significa que elas não têm uma barra bem definida de estrelas em seus centros. Confira registro:

Texto com informações da Agência Espacial Americana