Moda: 3 formas de usar calça preta de alfaiataria de forma criativa

Esta é a temporada delas: as calças pretas de alfaiataria. Embora você possa imaginar que elas são difíceis de combinar em um look, saiba que existem maneiras fáceis de usar e estilizar com elas. Um item definitivamente atemporal e que todas devem ter em seu guarda-roupa.

As calças de alfaiataria podem ser usadas com camisas mais elegantes, ternos e blazers. A cor preta, sendo neutra, favorece a adaptação com outras tonalidades. As peças de alfaiataria são comumente usadas para os dias de trabalho, mas podem cair bem para outras ocasiões.

Além de que, para um happy hour após um dia de trabalho, podem ser adicionados outros itens mais versáteis ao seu look. Preparamos abaixo 3 maneiras para você ter como inspiração para usar suas calças de alfaiataria pretas.

Calça reta e visual all black

Calças de alfaiataria normalmente compõem um visual mais formal. Seu estilo de comprometimento pode ser também alinhado ao conforto. Se você é adepta de roupas mais flexíveis e soltas, as calças com pernas de modelagem reta podem ser uma ótima escolha.

Decotão e salto

Se você busca um look de noite prático e fácil de montar, a ideia é combinar suas calças pretas favoritas com salto alto. O top pode inclusive conter um decote profundo.

Uma sandália de salto elevará o seu look, e uma maravilhosa bolsa de alça em tom nude pode complementar.

Suéter

As calças pretas ficam maravilhosas quando combinadas com um lindo suéter. Aqui você pode brincar com as cores, estilizando com um suéter bege, com listras pretas, ou em um tom nude.

Complete o visual com um cinto de couro também na cor preta e bolsa carteira. Recomendamos sapato fechado ou botas para usar.