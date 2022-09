O universo está se expandindo em ritmo acelerado, e os cientistas ainda não sabem o motivo. Esse fenômeno parece contradizer tudo o que os pesquisadores entendem sobre o efeito da gravidade no cosmos: é como se você jogasse uma maçã no ar e ela continuasse subindo, cada vez mais rápido.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, a causa da aceleração, apelidada de energia escura, permanece um mistério.

Um novo estudo do Dark Energy Survey, usando o Telescópio Victor M. Blanco de 4 metros no Chile, marca o mais recente esforço para determinar se tudo isso é simplesmente um mal-entendido: que as expectativas de como a gravidade funciona na escala de todo o universo são falhos ou incompletos.

Fenômeno misterioso envolvendo o Universo segue sem solução e preocupa cientistas da NASA

Esse mal-entendido em potencial pode ajudar os cientistas a explicar a energia escura. Mas o estudo – um dos testes mais precisos já feitos da teoria da gravidade de Albert Einstein em escalas cósmicas – descobre que o entendimento atual ainda parece estar correto.

Como detalhado pela NASA, os resultados, de autoria de um grupo de cientistas que inclui alguns do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, foram apresentados recentemente.

O trabalho ajuda a preparar o terreno para dois próximos telescópios espaciais que irão sondar nossa compreensão da gravidade com precisão ainda maior do que o novo estudo e talvez finalmente resolver o mistério.

Mais de um século atrás, Albert Einstein desenvolveu sua Teoria da Relatividade Geral para descrever a gravidade e, até agora, previu com precisão tudo, desde a órbita de Mercúrio até a existência de buracos negros.

Como detalhado pela NASA, mas se essa teoria não pode explicar a energia escura, alguns cientistas argumentam, então talvez eles precisem modificar algumas de suas equações ou adicionar novos componentes.

Para descobrir se esse é o caso, os membros do Dark Energy Survey procuraram evidências de que a força da gravidade variou ao longo da história do universo ou em distâncias cósmicas.

Uma descoberta positiva indicaria que a teoria de Einstein está incompleta, o que pode ajudar a explicar a expansão acelerada do universo.

Como detalhado pela NASA, o estudo conclui que a teoria de Einstein ainda funciona. Portanto, ainda não há explicação para a energia escura.

Mas esta pesquisa alimentará duas missões futuras: a missão Euclid da ESA, prevista para lançamento não antes de 2023, que tem contribuições da NASA; e o Telescópio Espacial Romano Nancy Grace da NASA, com lançamento previsto para maio de 2027.

Ainda de acordo com as informações, ambos os telescópios procurarão mudanças na força da gravidade ao longo do tempo ou da distância.

Texto com informações da Agência Espacial Americana