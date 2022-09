Deseja investir em um perfume feminino importado? Essas são as fragrâncias básicas mais indicadas Imagem: Pexels

Se você está na dúvida de como começar no mundo da perfumaria importada, a youtuber especializada em perfumes, Fernanda Grillo, lista as fragrâncias básicas mais fáceis de agradar. Com elas, você pode iniciar um acervo de qualidade e com aromas deliciosos. Confira.

Coco Mademoiselle Intense - Chanel

Chanel é uma das marcas mais cobiçadas, tanto na moda quanto no mundo das perfumarias. A fragrância mais vendida do mundo, a Chanel Nº 5, pertence à empresa e entre os diversos perfumes clássicos está Coco Mademoiselle.

Na versão intense, indicada pela especialista, as notas de topo são Laranja Siciliana, Bergamota da Calábria e Limão. As notas de coração são Rosa, Notas Frutadas e Jasmim e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Baunilha de Madagascar, Fava Tonka, Almíscar Branco e Ládano.

Classique Essence de Parfum - Jean Paul Gaultier

Um perfume adocicado e sensual, indicado para o uso noturno devido a sua nota de chantilly.

As notas de topo são Tangerina, Aldeídos e Gengibre. As notas de coração são Flor de Laranjeira e Jasmim Sambac e as notas de fundo são Chantilly, Baunilha, Benjoim, Madeira de Cashmere e Notas Amadeiradas.

Symbol Royal Princesse - Marina De Bourbon

Uma fragrância floral frutada com bom custo benefício.

As notas de topo são Pêssego e Framboesa. As notas de coração são Flor de Laranjeira e Peônia e as notas de fundo são Âmbar, Pralinê e Patchouli ou Oriza.

Idôle - Lancôme

Para quem prefere um perfume chipre floral, Idôle é uma das mais indicadas. Além de possuir um ótimo aroma, esse perfume é versátil, com o uso sendo indicado para qual idade e qualquer horário do dia.

As notas de topo são Pera e Bergamota. As notas de coração são Rosa Turca, Rosa Centifolia e Jasmim Indiano e as notas de fundo são Almíscar Branco e Baunilha.

Dahlia Divin - Givenchy

Outra fragrância floral, dessa vez ambarada.

As notas de topo são Ameixa Mirabelle, Cítricos e Pimenta Rosa. As notas de coração são Jasmim Sambac, Pêssego, Flor de Laranjeira, Rosa, Groselha Preta, Lírio-do-Vale e Maçã e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Sândalo, Vetiver, Baunilha, Almíscar Branco e Cedro.

Scandal A Paris - Jean Paul Gaultier

A nota de topo é Pera. A nota de coração é Jasmim e a nota de fundo é Mel.

