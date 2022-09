Bebidinha caseira com abacaxi e aveia para perder peso; acelere o metabolismo (Reprodução/Pixabay - mnkl_1990)

Ter uma alimentação saudável já garante que grande parte do seu corpo responda de forma saudável. Embora pareça penoso, o processo pode ser proveitoso e positivo, sem extremismos. Pensando nisso, trouxemos uma receitinha para te auxiliar, extraída do portal Nueva Mujer, revisadas no Easy Healthy Smoothie.

Uma porção de ½ xícara de aveia contém 150 calorias, o que é menos calorias do que algumas fatias de pão. Além disso, é rico em fibras, o que ajuda você a se sentir satisfeito muito tempo depois de consumi-lo, seja em flocos ou em um smoothie.

Quanto às frutas cítricas, elas não apenas fornecem vitamina C para fortalecer suas defesas - muito convenientes para esta situação global - mas também ajudam a dissolver a gordura, tornando-as grandes aliadas para a perda de peso.

Para personalizar seu cardápio de acordo com suas necessidades, é importante procurar um profissional da saúde capaz de orientá-lo da maneira correta.

A busca por exercícios físicos também é uma ótima opção, pois potencializará os resultados, além de deixá-los mais consistentes e saudáveis.

Vamos à receitinha?

Bebidinha de abacaxi e a aveia

Ingredientes:

¼ xícara de aveia;

1 xícara de leite de coco;

1 xícara de pedaços de abacaxi congelados;

1 colher de chá de mel;

⅓ colher de chá de extrato de baunilha.

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter a consistência desejada.

Alerta

A bebida em questão não emagrece por si só, contudo auxilia no processo de emagrecimento.

O conteúdo deste artigo é apenas informativo. Não se trata de incentivar ou orientar hábitos de consumo, fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área da saúde imediatamente.

Veja mais receitas:

Bebidinha caseira para acelerar metabolismo: Smoothie de maçã e aveia que auxilia no emagrecimento

Acelere o metabolismo: Bebida caseira com smoothie de mirtilo e aveia para emagrecer