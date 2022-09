Cada signo do zodíaco tem um caminho a seguir no amor e com o tempo ele acumula suas experiências.

Confira qual é a jornada da vida amorosa de cada signo do zodíaco:

Áries

O ariano criará sua jornada no amor com coragem para vencer obstáculos e lutar sem medo em busca do que quer.

Touro

O taurino criará sua jornada no amor com paciência para manifestar a beleza do afeto e sentimentos em sua vida; consistência e determinação.

Gêmeos

O geminiano criará sua jornada no amor questionando o antigo e conectando-se com o novo, alcançando sempre realidades diferentes.

Câncer

O canceriano criará sua jornada no amor demonstrando o amor sagrado que criou dentro de si e sonhando com a descoberta de sentimentos ainda mais profundos.

Leão

O leonino criará sua jornada no amor brilhando sem se conter e se conectando com quem também é luz ou motivando que os outros recuperem seu brilho.

Virgem

O virginiano criará sua jornada no amor pavimentando o caminho da evolução e cura dos sentimentos que foram machucados pelo caminho.

Libra

O libriano criará sua jornada no amor com domínio da harmonia e equilíbrio, mas sempre buscando conexões que desbloqueiem o novo dentro dele.

Escorpião

O escorpiano criará sua jornada no amor com muito desejo, intensidade e profundidade, o que o fará morrer e renascer das cinzas muitas vezes.

Sagitário

O sagitariano criará sua jornada no amor como quem tem uma sabedoria antiga, mas também quer alcançar as estrelas; se aventurando e dando ouvidos a intuição.

Capricórnio

O capricorniano criará sua jornada no amor construindo tudo com esforço para alancar o sonho que carrega no peito e sintonizar com verdade.

Aquário

O aquariano criará sua jornada no amor rompendo limites e se envolvendo com os sentimentos de forma pouco tradicional, mas muito presente.

Peixes

O pisciano criará sua jornada no amor com sintonia e muita intuição, recordando de forma inconsciente seu caminho.

