Truques para deixar sua conta do app WhatsApp mais segura e protegida contra espiões

Existem alguns truques simples para deixar sua conta do app WhatsApp mais segura e protegida contra espiões.

As dicas rápidas foram compartilhadas no blog oficial do app de mensagens.

Confira as dicas abaixo para proteger sua conta do WhatsApp:

Não compartilhe seu código de confirmação e seu PIN da confirmação em duas etapas com ninguém.

Ative a confirmação em duas etapas e forneça um endereço de e-mail para que você possa redefinir seu PIN caso o esqueça.

Defina uma senha para seu aparelho.

Atente-se a quem tem acesso físico ao seu celular. Pessoas que têm acesso ao seu aparelho podem usar sua conta do WhatsApp sem sua permissão.

Compartilhe essas dicas com seus amigos e familiares para ajudá-los a proteger suas contas do WhatsApp.

Sobre contas roubadas

Como detalhado pelo blog do app, nunca compartilhe seu código de confirmação do WhatsApp recebido por SMS com outras pessoas, nem mesmo com amigos ou familiares. Caso você tenha compartilhado seu código e perdeu o acesso à sua conta do WhatsApp, siga as instruções abaixo para recuperá-la.

“Se você suspeita que outra pessoa está utilizando sua conta do WhatsApp, notifique seus familiares e amigos, pois essa pessoa pode tentar se passar por você em conversas individuais e em grupos”, detlahiu.

Lembre-se de que o WhatsApp é protegido com a criptografia de ponta a ponta e suas mensagens são armazenadas em seu aparelho.

Ainda de acordo com as informações, se alguma pessoa acessar sua conta de outro dispositivo, ela não poderá ler suas conversas.

Texto com informações do blog do app