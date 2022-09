Site revela todos os benefícios do seu cartão de crédito; descubra

Com a ampla diversidade de cartões de crédito oferecidos por bancos tradicionais ou digitais - ou até mesmo outros tipos de operadoras - é comum ficar perdido em relação aos benefícios de cada um.

São tantas opções que fica difícil saber qual é a alternativa que mais se adequa ao seu estilo de vida. Às vezes, nem mesmo já tendo escolhido um dá para lembrar de todas as vantagens.

Mais que os já tradicionais sistemas de pontos, existem cartões que oferecem descontos em compras online, em prestações de serviços, benefícios em restaurantes, seguros de viagem, contra roubos, entre outros.

Então, qual a melhor opção? E quais são todos os benefícios que o cartão que você já tem oferece?

Com o aplicativo Ben4You é possível descobrir. Através de um filtro em que você informa qual seu tipo de cartão de crédito, ele faz uma listagem de todos os “mimos” ofertados no momento (via atalho.xyz).

Também vale para buscar os benefícios que bancos e seguradoras oferecem, bem como as vantagens que alguns conselhos de classe desfrutam, como OAB-RJ e CAARJ.

O filtro dá a opção de buscar pela bandeira do seu cartão - Visa, Mastercard, etc - pelo banco emissor, pelo estabelecimento ou até pela localização.

O Ben4You também funciona via site, para quem prefere acessar pelo desktop.

Plug-in oferece correção automática enquanto você escreve na internet, em português

Tela inicial do LanguageTool (Foto: Reprodução)

Sabe quando você publica uma frase em uma rede social super empolgado, mas só percebe depois que errou na concordância ou então que deixou uma letra de fora?

Ou pior: quando você envia aquele email para uma vaga de emprego super importante?

Nessas horas, além da vergonha pública, bate uma frustração imensa. Mas não é de hoje que muita gente reclama que a língua portuguesa consegue fazer até mesmo os mais atentos errarem, dada sua diversidade de regras e exceções.

Por isso, muita gente lança mão de recursos de correção automática - e cada um conta com seu método. Tem quem prefira abrir o app do Word, tem aqueles que jogam o texto no Google Docs online mesmo...

Mas dá para simplificar esse processo. Descubra como aqui.

