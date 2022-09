Setembro Lilás e a prevenção do câncer em pets

Além da campanha ‘Setembro Amarelo’, outras cores ocupam o mês de setembro, sendo elas o lilás e o vermelho. A primeira visa conscientizar sobre a Doença de Alzheimer, sendo o dia 21 a data específica. Já a segunda tem como objetivo a conscientização da doença cardíaca.

Essas campanhas não se limitam somente aos seres humanos, já que o ‘Setembro Lilás’ também contribui com a saúde dos pets, porém conscientizando sobre o câncer. Criada em 2016 pela ‘Fórmula Animal’, a campanha tem o intuito de alertar os tutores de cães e gatos sobre a importância de consultar o veterinário regularmente para prevenir o câncer nos animais de estimação.

“O bem-estar animal e de toda a família do pet está em nosso DNA, assim, decidimos criar a campanha para levar informação aos tutores sobre a importância do diagnóstico prévio por meio de consultas de rotina com o veterinário, principalmente à medida em que o animal envelhece, além de medidas que ajudam a reduzir o risco de surgimento da doença. É importante ressaltar que, assim como nos humanos, quando o diagnóstico é feito precocemente, as chances de cura aumentam consideravelmente”, diz Renata Piazera, farmacêutica e CEO da Fórmula Animal.

Tipos de câncer

Os tipos de câncer que mais acometem os cães e gatos são o de pele, mama e próstata, além do linfoma, relacionado a neoplasia, um tumor venéreo transmissível (TVT), comum entre os cães. Segundo pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, um em cada cinco cães podem desenvolver algum tipo de câncer. Outro levantamento do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) diz que 45% das cadelas e 30% das gatas desenvolvem câncer de mama, com 20% do diagnóstico feito de forma tardia e reduzindo a possibilidade de cura.

“O check-up periódico e as medidas preventivas devem fazer parte de todas as fases da vida do animal. Isso porque, o desenvolvimento de doenças como o câncer pode estar relacionado a questões hereditárias, hormonais, relacionadas à idade do pet e, até mesmo, a fatores ambientais. Outras razões que podem levar ao aparecimento da doença são hábitos alimentares inadequados, obesidade, falta de exercícios físicos e exposição excessiva ao sol”, explica Gisele Starosky, médica veterinária da rede.

Prevenção

Como ocorre com os humanos, a alimentação saudável e a prática de atividades físicas são os principais preventivos de doenças nos animais. Eles também necessitam de consultas regulares ao veterinário. “As visitas ao consultório devem ocorrer a cada 6 meses, em geral, e não devem ultrapassar o intervalo de 1 ano”, orienta Gisele.

Quatro medidas para afastar a doença

Faça do veterinário o melhor amigo do seu pet;

A castração precoce reduz o surgimento da doença;

Atenção à alimentação e ao aporte nutricional adequado;

Evite a exposição solar excessiva e aplique protetor solar específico para animais.

