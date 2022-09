Relacionamento: 4 sinais de que você e seu parceiro precisam de espaço pessoal

Ter alguém para amar – e ser amado – de fato, é algo maravilhoso. No início dos relacionamentos, quando a paixão está aflorada, é comum querermos saber apenas de estar com a pessoa amada.

Neste estágio, todas as nossas idealizações se baseiam apenas em compartilhar o amor. Contudo, existe um problema quando determinadas questões não são separadas.

Embora o relacionamento seja sadio e prazeroso para ambos, é necessário entender que cada um possui seu espaço pessoal para certas coisas e deve ser respeitado. Caso isso seja ignorado, problemas na relação podem ser agravados futuramente, gerando totalmente o oposto daquilo que é vivido no início.

Extraído do portal Nueva Mujer, abaixo você confere quatro sinais de que você e o parceiro precisam dar atenção para o espaço pessoal de cada um.

1 – A frustração é a primeira a aparecer

Pode acontecer de você sentir aquela sensação de mau humor quando deseja desfrutar de um momento de paz e tranquilidade, mas não é possível porque o parceiro está sempre em casa.

É possível que seu parceiro também tenha experimentado a mesma sensação. Antes de cair em brigas ou sentir que o amor acabou, entenda que é normal querer se separar da pessoa que você ama por um tempo, então ambos devem falar sobre um tempo para si.

2 – Espaço pessoal: é importante respeitar as amizades do outro

É interessante que o casal possua boas relações com os amigos de ambos, além da proximidade. Mas é importante notar que chega um ponto em que um dos dois simplesmente quer sair com seus amigos sem que a outra pessoa esteja presente.

Fazer as coisas de forma separada pode criar novidades a serem contadas um para o outro quando estiverem a sós.

3 – O corpo tem sua própria linguagem corporal

Um dos dois pode sentir certa rejeição pelo outro em algum momento, começando pela cama quando não sente a necessidade de carícias ou abraços, ou simplesmente no dia a dia quando até um beijo é uma tarefa tediosa. Mesmo que a boca não fale, o corpo demonstra.

Antes de pensar em terapia de casal, tente conversar com seu parceiro para que ambos tenham seu próprio espaço pessoal de vez em quando. Posteriormente, veja se as coisas melhoram, para que vocês tenham tempo de sentir a falta um do outro e tirar todas essas frustrações.

4 – Ao lidar com problemas, o melhor é o espaço pessoal

Quando sentir que há muitas coisas para fazer ao mesmo tempo, seja lidar com problemas e ser eficiente no local de trabalho, é melhor perguntar ao parceiro se ele precisa de seu próprio espaço pessoal.

Você pode ter as melhores intenções de ajudar, mas o que a outra pessoa precisa é de tempo sozinha para resolver os problemas por conta própria. A sinceridade na comunicação é um ponto chave para essa questão.

Lembre-se: o espaço pessoal é extremamente importante em um relacionamento, é a oportunidade de descarregar e renovar as energias e sentir-se melhor para ser feliz com o parceiro.