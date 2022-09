Plug-in oferece correção automática enquanto você escreve na internet, em português

Tela inicial do LanguageTool (Foto: Reprodução)

Sabe quando você publica uma frase em uma rede social super empolgado, mas só percebe depois que errou na concordância ou então que deixou uma letra de fora?

Ou pior: quando você envia aquele email para uma vaga de emprego super importante?

Nessas horas, além da vergonha pública, bate uma frustração imensa. Mas não é de hoje que muita gente reclama que a língua portuguesa consegue fazer até mesmo os mais atentos errarem, dada sua diversidade de regras e exceções.

Por isso, muita gente lança mão de recursos de correção automática - e cada um conta com seu método. Tem quem prefira abrir o app do Word, tem aqueles que jogam o texto no Google Docs online mesmo...

Mas dá para simplificar esse processo. Em vez de contar com corretores em outra janela ou em outro aplicativo, dá para instalar um plug-in em seu navegador que resolve esse problema (via atalho.xyz).

Trata-se do LanguageTool um serviço gratuito que oferece correções automáticas enquanto você escreve no seu navegador de internet. A análise observa o que você escreve tanto em documentos quanto em e-mails, mensagens e postagens em redes sociais.

Para quem pratica outros idiomas, uma boa notícia: a ferramenta tem suporte para mais de 25 idiomas, incluindo o português brasileiro, o espanhol e o inglês.

Dá para ativar a extensão nos navegadores Chrome, Opera, Safari e Firefox ou como software no Windows, Mac ou até mesmo em apps para smartphones. Além disso funciona como uma extensão do Google Docs e até ao Microsoft Word.

Precisando de qualificação? Google oferece cursos gratuitos

Se você está em busca de um emprego ou apenas quer se manter atualizado, sabe como o mercado de trabalho está se renovando em um ritmo cada vez mais impressionante.

Duas áreas se destacam na velocidade das transformações: tecnologia e comunicação. Inclusive, muitas vezes elas até se conectam, com profissionais precisando saber um pouco de programação e marketing digital para se tornarem competitivos no mercado.

Com tantas exigências, fica difícil bancar os estudos para tanta coisa. E se houvesse uma opção gratuita para atualização profissional? Saiba como funciona aqui.

